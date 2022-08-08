"Вооружение России безнадежно деградирует, если западные страны перекроют лазейки для поставок электроники" - расследование RUSI

17 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Чип, произведенный в Техасе в 1988 году, на печатной плате, найденной внутри российской ракеты 9М727 для комплекса "Искандер"

Без западной электронной "начинки" российское оружие превратится в груду железа, утверждают эксперты британского Королевского объединенного института оборонных исследований. Однако, несмотря на санкции, Россия по-прежнему получает необходимые компоненты с Запада. Кто и как снабжает российскую армию необходимыми запчастями?

В новейшей российской технике используется более 450 разных импортных компонентов, в первую очередь из США, но также из Японии, Тайваня, Кореи и европейских стран, эти элементы присутствуют в ракетах для "Искандеров" и "Торнадо-С" и ряде других боеприпасов, а также в беспилотниках и средствах связи и радиоэлектронной борьбы, сказано в 60-страничном расследовании британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), проведенного совместно с агентством Рейтер и изданием "Важные истории" (российские власти считают его "иноагентом" и "нежелательной организацией").

В 2014 году часть этих компонентов попала под экспортные ограничения, но продолжала поступать в Россию. Возможно, сейчас за поставками стоят преступные схемы с использованием третьих стран. При этом ряд компонентов до сих пор попадает в Россию легально, являясь товаром двойного назначения - например, микросхемы, которые можно использовать как в оружии, так и в бытовой технике.

Как проходило раследование

Исследователи британского аналитического центра RUSI провели несколько месяцев в Украине, изучив 27 образцов самого современного российского оружия, захваченных, сбитых или брошенных российскими войсками.

Они вручную разбирали оружие, чтобы вынуть из него все комплектующие, включая микроэлектронику, а затем стандартизировали и классифицировали их, создав единую базу для дальнейшего анализа.

Описания и серийные номера компонентов сравнивались с объемами торговых поставок, мировыми данными по импорту и экспорту, данными российских госзакупок, а также доступными данными разведок о дислокации вооружений - таким образом эксперты смогли отследить их подлинность, производителя и страну происхождения.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Специалисты RUSI месяцами собирали российское оружие, оставшееся в украинских городах

Исследователи отмечают, что из-за существования "серого" и "черного" рынков контрафактных компонентов и микроэлектроники им было сложно гарантировать стопроцентное подтверждение подлинности запчастей, однако, учитывая историю военных закупок СССР и России, они приняли за рабочую версию, что все изъятые из трофейного российского оружия компоненты - подлинные.

В итоге они обнаружили не менее 450 различных видов уникальных компонентов иностранного производства, большинство из которых произведено в США, а также в Швейцарии, Нидерландах, Великобритании, Германии и Франции.

"Российская система ведения боевых действий во многом зависит от так называемого разведывательного удара: нахождение целей, а затем поражение их подавляющей огневой мощью. И мы обнаружили, что почти каждое звено в этой цепочке зависит от западных компонентов", - заявил Би-би-си Джек Уотлинг, старший научный сотрудник RUSI и один из авторов отчета.

Откуда Россия до сих пор берет необходимую для вооружения электронику

Анализ RUSI показывает, что Россия давно использует третьи страны, подставные компании и секретные каналы российских спецслужб для закупки необходимых западных компонентов. Это не ее "ноу-хау" - подобные схемы применяли еще в Советском союзе.

В частности, утверждают расследователи, Россия незаконо покупала оборудование в Европе и Северной Америке, используя подложных конечных получателей с фальшивыми лицензиями, а также делала ставку на крупных дистрибьютеров микроэлектроники в таких мировых хабах, как Гонконг или Малайзия.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Российские беспилотники "Орлан-10" могут за считанные минуты навести артиллерийский огонь по позициям противника

Не обошлось и без производителей или поставщиков, которые просто предпочитают не задавать лишних вопросов.

Новые санкции, конечно, усложнили эти процессы, однако Россия все еще находит пути их обхода. И сейчас, утверждают эксперты, Кремль пытается скупить на рынке все доступную микроэлектронику для вооружения чуть ли не оптом, понимая, что эта область не подлежит импортозамещению, по крайней мере, не в ближайшие годы.

Что предлагают авторы расследования

Доклад RUSI называется "Кремниевый спасательный круг: западная электроника в сердце российской военной машины", и чтобы лишить Россию этого круга, авторы предлагают западным правительствам принять следующие меры:

• Ужесточить экспортный контроль в своих странах и юрисдикциях• Сотрудничать на международном уровне для выявления и закрытия российской сети теневых закупок• Препятствовать производству необходимой микроэлектроники в государствах, которые поддерживают Россию• Не поощрять третьи страны и юрисдикции в содействии реэкспорту или передаче санкционных товаров в Россию

Российское вооружение безнадежно деградирует, если закрыть эти лазейки, сказано в отчете.