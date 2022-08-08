Россия вывела свои объекты из-под инспекции США по договору о контроле над ядерным оружием. Пока временно

час назад

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Автор фото, SOPA Images

Россия временно вывела свои ядерные объекты из-под инспекции США по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Официальная причина - отсутствие прямого авиасообщения между странами и рост заболеваемости коронавирусом в США.

"8 августа 2022 года Российская Федерация официально информировала по дипломатическим каналам Соединенные Штаты Америки о том, что наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) свои объекты, подлежащие инспекциям по данному Договору. Это изъятие также распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные Договором показы", - сказано в сообщении на сайте МИД России.

Российский МИД говорит, что Россия действует в соответствии с положениями ДСНВ и "вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории".

Под "существующими реалиями" МИД имеет в виду санкции, из-за которых у российских инспекторов, обязанных посещать ядерные объекты США, теперь нет такой возможности, так как "в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории".

При этом, как отмечают в МИД, аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется.

Кроме того, МИД привел статистику заболеваемости коронавирусом в США, где, по их словам, "ежедневно выявляется более 120 тысяч новых случаев COVID-19 при 300 - 400 летальных исходах".

"В связи с этим важнейшим приоритетом для российской стороны является сохранение здоровья и обеспечение безопасности российских инспекторов и членов летных экипажей при проведении инспекций на территории США, также как и представителей американских инспекционных групп на территории Российской Федерации".

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"Это плохая новость". Комментарий корреспондента Би-би-си по вооружениям Павла Аксенова

Временное прекращение инспекций в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений - плохая новость, особенно с учетом того, в каком нервозном состоянии пребывает сейчас международное сообщество на фоне конфликта в Украине, а также противостояния Китая и Тайваня с участием США.

Российский МИД в своем заявлении утверждает, что во-первых, министерство действует в ответ на ограничения, которые ранее ввели американцы, а во-вторых, что подобные действия предусмотрены договором, и что они формально "могут предприниматься в исключительных случаях и для целей, не противоречащих договору".

Однако на самом деле это противоречит его духу и снижает уровень стратегической стабильности.

ДСНВ, вступивший в силу в 2011 году и продленный в 2021, предусматривает ограничение для России и США числа ядерных боеголовок, межконтинентальных баллистических ракет и бомбардировщиков, прекращая таким образом бесконтрольную гонку вооружений.

Инспекции ядерных объектов - один из инструментов снижения напряженности в отношениях между двумя странами. Он делает эти отношения более прозрачными, действия оппонента - предсказуемыми, понятными. И таким образом идет на пользу обеим странам.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Взаимные инспекции на ядерных объектах в США и России прекратились во время пандемиии

Одно дело, когда ты видишь, как оппонент выполняет условия договора, другое - когда ты вынужден только лишь на это рассчитывать. В первом случае ты можешь планировать свои действия, развивать свои стратегические ядерные силы исходя из реального положения вещей, во втором - полагаться на оценки специалистов, которые исходят из предположений и разведданных.

Если инспекции не возобновятся, то в первое время после их окончания такие оценки вряд ли будут далеки от реальности - полученные данные позволяют делать прогнозы о развитии стратегических ядерных сил (СЯС), но со временем результаты инспекций будут устаревать, а материалы для анализа экспертов становиться все менее актуальными.

В настоящее время и Россия и США активно модернизируют свои ядерные силы. Кроме того, отношения двух стран сейчас пропитаны подозрительностью и взаимными обвинениями в развязывании войны. В такой ситуации транспарентность всегда идет во благо, а скрытность только накаляет атмосферу.

Ещё в самом начале конфликта, 27 февраля, Владимир Путин объявил, что переводит силы сдерживания "в режим особого боевого дежурства". Формально это заявление не изменило ничего в состоянии российских СЯС - они всегда находятся в полной боеготовности. Однако это заявление было воспринято в мире довольно нервно. На фоне активного военного конфликта в Европе даже малейшее изменение в существующей сбалансированной структуре ядерного сдерживания способно вызвать всплеск страха.

Что происходит с продлением ДСНВ

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году, а в 2021 году - продлен на пять лет, до 2026 года.

1 августа Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена о готовности его администрации оперативно организовать переговоры с Россией о новой системе контроля над вооружениями, которая сменит ДСНВ.

После этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале, что предвидел этот шаг со стороны Вашингтона и заявлял о его неизбежности, поскольку для американцев крайне важны вопросы стратегической безопасности, а решить их без участия Москвы невозможно.

Однако 3 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Вашингтон не обращался к Москве с предложением возобновить переговоры по документу, который пришел бы на смену ДСНВ.