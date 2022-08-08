Жара в картинках: солнце высушивает реки и посевные поля в Европе

24 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Уровень реки Ваал в городе Неймеген, Нидерланды, упал до очень низкого уровня.

Жара иссушает большую часть Европы, обнажая русла рек и вынуждая власти ограничивать потребление воды во многих районах.

Нидерланды

В Нидерландах уровень реки Ваал - главного рукава Рейна на голландской территории - упал ниже самой низкой отметки в районе моста в городе Неймеген. Эта река - ключевой водный маршрут перевозок грузов и пассажиров между Роттердамом и Германией.

По мере высыхания воды, на дне русла находят утонувшие велосипеды, автомобильные шины и другой мусор.

Участки реки Эйссел, текущей на север, стали настолько узки, что суда теперь могут проходить там только по одному, а не мимо друг друга на встречных курсах, как обычно.

Кроме того, жара спровоцировала цветение токсичных водорослей в некоторых частях рек Маас и Ваал, поэтому местным жителям рекомендовано не купаться в этих местах и не пускать в воду собак.

Испания

Южная Испания привычна к знойному лету, однако Андалузия, к примеру, еще и один из ключевых сельскохозяйственных регионов Европы, и посевы при засушливой погоде нуждаются в поливе.

Особенно обеспокоены владельцы оливковых рощ и полей авокадо - эти культуры требуют очень много воды. Но водохранилища в бассейне Гвадалквивира — одной из самых длинных рек Испании — сейчас заполнены лишь на четверть.

Все это поставило вопрос о способности Испании обеспечить прежний уровень поставок сельхозпродуктов в условиях более жаркого климата и снижения количества воды.

Европейцам, возможно, грозит повышение цен из-за вынужденного импорта продуктов, вдобавок к повышению цен на зерно, вызванное кризисом в Украине и блокировкой привычных логистических цепочек.

Италия

В северной Италии обмелевшая река По обнажила неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ликвидация неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны в Борго Вирджилио, Италия

Бомбу весом почти в полтонны обнаружил местный рыбак. В воскресенье ее взорвали саперы.

Франция

Впрочем, кому-то жара только на руку - жители коммуны Ле-Пулиген на западе Франции за счет быстрого испарения воды снимают рекордные "урожаи" морской соли, сообщает информационное агентство Reuters.

Один из производителей соли Франсуа Дюран говорит, что за последние 10 лет средний выход составлял около 1,3 тонны с солончака, но в этом году он составляет 2,5 тонны.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Франсуа Дюран собирает рекордный урожай морской соли на западе Франции.

Он работает в регионе Геранд в Бретани, чья морская соль высокого качества Fleur de Sel высоко ценится во всем мире.

Правда, для других производителей в той же Бретани, все далеко не так радужно - фермеры в Тинтеньяке, например, вынуждены чаще поить скот. А в Альпах это означает более частые поездки за водой, и соответственно, больше расходов на топливо.

Более 100 французских муниципалитетов испытывают нехватку питьевой воды, ее доставляют жителям на грузовиках. Во многих районах введены ограничения на полив садов и полей для гольфа, закрыты автомойки, а фонтаны пересохли.

Словения

От засухи страдает урожай в Словении, сообщает местное министерство сельского хозяйства.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Засыхающая кукуруза в Рогозе, восточная Словения.

Ожидается, что урожай кукурузы здесь составит примерно половину нормального уровня, и это удар, особенно для животноводов, которые и так столкнулись с нехваткой кормов для животных - в этом году из-за жары стало меньше кормовой травы.

Урожайность тыквы, картофеля и хмеля также резко снизится, предполагают в министерстве. Даже винограда, который обычно лучше себя чувствует при длительной жаре, скорее всего, будет вдвое меньше, чем обычно.

Великобритания

Последние недели принесли рекордные температуры и самый сухой июль в Великобритании за более чем 80 лет. По прогнозам синоптиков, дождей на юге не будет по крайней мере до конца следующей недели.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Парламентская площадь в Вестминстере осталась голой из-за жары

Солнце выжгло в Британии парки, газоны и поля. Посетителей Ричмонд-парка на юго-западе Лондона просят не бросать на землю сигареты и не затеивать барбекю, чтобы избежать возгораний.

Одно из главных туристических мест, обычно ухоженная Парламентская площадь перед Вестминстером, в этом году из-за жары стала голой выжженной площадкой. То же происходит и с другими знаменитыми английскими газонами. В некоторых местах в этом году из-за нехватки воды впервые ввели запрет на поливку из шлангов.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Высохшее поле для гольфа в Перранпорте, графство Корнуолл