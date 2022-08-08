Трамп заявил, что его резиденцию во Флориде обыскивают сотрудники ФБР

8 августа 2022, 23:29 GMT Обновлено 2 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудники ФБР проводят обыск в принадлежащей ему резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

"Для нашей нации настали темные времена, поскольку мой прекрасный дом, Мар-А-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, в настоящее время находится в осаде, подвергается рейду и оккупирован большой группой агентов ФБР", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Трампа Truth Social.

"Это неправомерные действия прокуратуры, использование системы правосудия в качестве оружия и атака радикальных левых демократов, которые отчаянно не хотят, чтобы я баллотировался на пост президента в 2024 году", - добавил он.

Причину обысков экс-президент не назвал.

В апреле сообщалось, что министерство юстиции США начало расследование по факту вывоза Трампом официальных президентских документов в резиденцию Мар-а-Лаго, в которой он постоянно проживает с 2019 года.

Расследование началось после того, как в феврале Национальное управление архивов и документации США уведомило Конгресс, что обнаружило в поместье около 15 коробок с документами Белого дома, некоторые из которых содержали секретные материалы.

Комитет по надзору Палаты представителей тогда объявил, что расширяет расследование действий Трампа и попросил предоставить дополнительную информацию.