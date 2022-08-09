"Посещение Европы - это привилегия": как страны Шенгена хотят ограничить туризм из России

49 минут назад

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Автор фото, TASS

После начала российского вторжения в Украину многие страны Евросоюза ограничили выдачу виз гражданам России. В последние недели в Европе все чаще звучат призывы вообще прекратить выдавать визы - в первую очередь туристические - всем россиянам.

Страны шенгенской зоны должны прекратить выдавать россиянам туристические визы, заявила во вторник премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы - это привилегия, а не право человека. Авиасообщение с Россией закрыто. Это означает, что пока страны шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России (Финляндия, Эстония, Латвия - наземные точки въезда). Пора прекращать туризм из России уже сейчас", - написала она в "Твиттере".

Бывший президент, бывший премьер-министр России, а ныне замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на это ответил фразой, вполне соответствующей по духу всем его последним заявлениям: "То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что "в своей недружественности многие из стран заходятся до беспамятства, и доходят, опять же, до таких заявлений, которые буквально лет 80 назад мы слышали из центра Европы, из некоторых европейских стран". По его мнению, "со временем здравый смысл все-таки как-то проявит себя, и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся".

Финляндия - тоже за прекращение российского туризма

Между тем Каллас поддержала премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она заявила, что, по ее мнению, Совет Европы мог бы рассмотреть вариант наложения санкций на российский туризм до тех пор, пока не кончится война.

"Неправильно, что пока Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы. Это несправедливо. Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится. МИД проясняет эту ситуацию, но с ней связаны определенные юридические аспекты", - сказала она в интервью Yle.

Как пояснила Марин, у Финляндии нет собственного санкционного законодательства, которое позволило бы ограничить такие действия со стороны российских туристов, но страна может регулировать количество выдаваемых виз - то есть фактически ограничить въезд, хотя формально он будет открыт.

Ранее представитель финского МИД Юсси Таннер говорил, что по факту Финляндия уже ограничила выдачу виз россиянам, поскольку заявления на получение визы можно подавать только по предварительной записи - такая мера была введена в период пандемии, но из-за войны в Украине ее оставили и после снятия коронавирусных ограничений.

В конце августа вопрос выдачи шенгенских виз россиянам будет рассматриваться на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС, писало издание Yle.

Где еще не ждут россиян

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской Washington Post призвал страны Запада объявить о запрете на въезд всем российским гражданам.

"О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию. Тогда они поймут. Тогда они скажут: мы не имеем никакого отношения к этой войне. Весь народ не может нести ответственность, разве не так? Может. Именно этот народ выбрал такую власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее", - сказал он.

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Выдачу туристических виз россиянам уже ограничили Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.

Оформление документов на территории России приостановила Дания, хотя и разрешила россиянам подавать заявления в визовых центрах королевства в других государствах.

Латвия ограничила выдачу практически всех видов виз россиянам - единственным поводом для получения такого документа осталось посещение похорон близкого родственника.

В свою очередь правительство Эстонии не только приостановило выдачу туристических виз, но и запретило предоставлять российским гражданам временный вид на жительство и визы с целью обучения в стране. Кроме того, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил внести запрет на выдачу россиянам шенгенских виз в следующий пакет антироссийских санкций.

О поддержке этой идеи заявлял и пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. "Такого типа действия, особенно инициированные нашими партнерами из Центральной и Восточной Европы, мы поддерживаем", - говорил он в конце июля.

А министр по вопросам убежища и миграции Бельгии, которая перестала выдавать россиянам краткосрочные визы с 1 июля, еще 24 февраля заявил, что поддерживает приостановку действия всех виз для граждан России, включая студентов, туристов и людей, путешествующих по работе.

Что не предусмотрено визовым кодексом ЕС

В то же время правила ЕС не позволяют полностью прекратить выдачу виз россиянам, и существует ряд категорий людей, которым визы должны выдаваться в любом случае.

"Всегда есть группы лиц, которым должны быть выданы визы. Речь идет о гуманитарных случаях, членах семей [граждан стран], журналистах и диссидентах", - объясняли в Еврокомиссии в конце июля.

Во вторник представитель Еврокомиссии Анита Хиппер вновь заявила, что визовый кодекс Евросоюза не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе гражданам России. При этом она добавила, что страны - участницы Евросоюза могут самостоятельно "изучать вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуациии".

Многие страны ЕС и шенгенской зоны пока принимают от россиян документы на туристические визы. По информации Ассоциации туроператоров России, в этом списке Греция, Испания, Италия, Франция, Финляндия, Хорватия, Кипр, Швейцария, Венгрия, Словения и Австрия.

Однако из-за ажиотажного спроса и взаимной высылки дипломатов получить визу в визовых центрах в России очень непросто.

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