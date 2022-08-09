Умер японский дизайнер Иссей Мияке - новатор инновационной и функциональной одежды

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Pierre GUILLAUD / AFP) Подпись к фото, Иссей Мияке во время показа свой коллекции в 1991 году в Париже

Культовый японский фэшн-дизайнер Иссей Мияке скончался в возрасте 84 лет. Мияке приобрел международную известность благодаря своему концептуальному стилю и функциональному дизайну в одежде.

О смерти Иссей Мияке сообщила одна из сотрудниц его офиса агентству Франс пресс во вторник, отказавшись сообщать о подробностях его кончины. Японские СМИ писали, что дизайнер умер пятого августа, однако об этом стало известно только сейчас.

По данным новостного агентства Kyodo, у дизайнера была диагностирована злокачественная опухоль печени, которая и стала причиной его кончины.

Похороны Иссей Мияке прошли в узком кругу его родных, публичной церемонии прощания не планируется.

Иссей Мияке родился в Хиросиме в 1938 году. Ему было всего семь лет, когда США сбросили атомную бомбу на его город в августе 1945 года. Позднее ему было трудно говорить об этих событиях. В статье для New York Times 2009 году Мияке заявил, что не хотел бы, чтобы его запомнили, "как дизайнера, пережившего бомбардировку".

"Когда я закрываю глаза, я вижу вещи, которые никто никогда не должен увидеть", - писал в колонке Мияке, добавив, что через три года после бомбардировки его мать скончалась от полученной радиации.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мияке хотел отойти от помпезности высокой моды в пользу удобной и функциональной одежды

Считается, что изначально Мияке хотел стать танцором или спортсменом. Однажды он наткнулся на журналы моды, которые оставила его сестра: вдохновленный дизайнерскими образами, он решил изменить свои планы. Считается, что именно интерес Мияке к танцам и спорту повлиял на его стиль в одежде, позволяющий двигаться свободно.

Иссей Мияке изучал графический дизайн в токийском Университете искусств Тама, работал в Париже и Нью-Йорке. В 1970 году 32-летний Мияке открыл собственную студию дизайна в Токио (впоследствии ставшей всемирно известным модным домом Issey Miyake), где начал конструировать женскую одежду. Вскоре после этого он открыл свой первый бутик в Париже.

Автор фото, Daniel SIMON

Иссей Мияке создавал высокотехнологичную и в то же время удобную одежду. Дизайнер отказался от помпезности высокой моды в пользу того, что он называл просто "создавать вещи". На начало 1980-х он был на пике своей карьеры - Мияке экспериментировал с различными материалами, от пластика до металлической проволоки и даже японской бумаги кустарного производства.

Мияке разработал новый способ плиссировки ткани, при котором одежда сохраняет свою складчатую форму - это стало одной из отличительных черт его бренда.

Автор фото, FRANCOIS GUILLOT/AFP Подпись к фото, Мияке принадлежит новаторская разработка плиссировки ткани, ставшей отличительной чертой его бренда

Модный дом Иссей Мияке также известен своей парфюмерией и мужской линией одежды. Мияке принадлежит разработка культовой водолазки Стива Джобса с высоким воротником.

В 2016 году Мияке дал большое интервью изданию The Guardian. На вопрос о том, какие трудности стоят перед будущими дизайнерами, он ответил, что люди будут покупать меньше одежды.

"В Париже мы называем людей, которые шьют одежду, кутюрье - они разрабатывают новые предметы гардероба - но, на самом деле задача дизайнера - создать что-то, что работает в реальной жизни", - добавил Мияке.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Иссей Мияке на модном показе в Париже в 1997 году

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Платье из коллекции Pleats Please на модном показе в Париже в 1995 году