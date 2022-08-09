Умер японский дизайнер Иссей Мияке - новатор инновационной и функциональной одежды
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Культовый японский фэшн-дизайнер Иссей Мияке скончался в возрасте 84 лет. Мияке приобрел международную известность благодаря своему концептуальному стилю и функциональному дизайну в одежде.
О смерти Иссей Мияке сообщила одна из сотрудниц его офиса агентству Франс пресс во вторник, отказавшись сообщать о подробностях его кончины. Японские СМИ писали, что дизайнер умер пятого августа, однако об этом стало известно только сейчас.
По данным новостного агентства Kyodo, у дизайнера была диагностирована злокачественная опухоль печени, которая и стала причиной его кончины.
Похороны Иссей Мияке прошли в узком кругу его родных, публичной церемонии прощания не планируется.
Иссей Мияке родился в Хиросиме в 1938 году. Ему было всего семь лет, когда США сбросили атомную бомбу на его город в августе 1945 года. Позднее ему было трудно говорить об этих событиях. В статье для New York Times 2009 году Мияке заявил, что не хотел бы, чтобы его запомнили, "как дизайнера, пережившего бомбардировку".
"Когда я закрываю глаза, я вижу вещи, которые никто никогда не должен увидеть", - писал в колонке Мияке, добавив, что через три года после бомбардировки его мать скончалась от полученной радиации.
Считается, что изначально Мияке хотел стать танцором или спортсменом. Однажды он наткнулся на журналы моды, которые оставила его сестра: вдохновленный дизайнерскими образами, он решил изменить свои планы. Считается, что именно интерес Мияке к танцам и спорту повлиял на его стиль в одежде, позволяющий двигаться свободно.
Иссей Мияке изучал графический дизайн в токийском Университете искусств Тама, работал в Париже и Нью-Йорке. В 1970 году 32-летний Мияке открыл собственную студию дизайна в Токио (впоследствии ставшей всемирно известным модным домом Issey Miyake), где начал конструировать женскую одежду. Вскоре после этого он открыл свой первый бутик в Париже.
Иссей Мияке создавал высокотехнологичную и в то же время удобную одежду. Дизайнер отказался от помпезности высокой моды в пользу того, что он называл просто "создавать вещи". На начало 1980-х он был на пике своей карьеры - Мияке экспериментировал с различными материалами, от пластика до металлической проволоки и даже японской бумаги кустарного производства.
Мияке разработал новый способ плиссировки ткани, при котором одежда сохраняет свою складчатую форму - это стало одной из отличительных черт его бренда.
Модный дом Иссей Мияке также известен своей парфюмерией и мужской линией одежды. Мияке принадлежит разработка культовой водолазки Стива Джобса с высоким воротником.
В 2016 году Мияке дал большое интервью изданию The Guardian. На вопрос о том, какие трудности стоят перед будущими дизайнерами, он ответил, что люди будут покупать меньше одежды.
"В Париже мы называем людей, которые шьют одежду, кутюрье - они разрабатывают новые предметы гардероба - но, на самом деле задача дизайнера - создать что-то, что работает в реальной жизни", - добавил Мияке.