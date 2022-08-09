Что известно об обыске в доме Дональда Трампа

час назад

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Автор фото, EPA

Руководство ФБР, сотрудники которого в понедельник обыскали дом экс-президента США Дональда Трампа, не раскрывает причину обыска, но источники в американских СМИ говорят, что следственные действия прошли в рамках дела об обращении Трампа с секретными государственными документами. Сторонники Трампа проводят акции в его поддержку, а бывшие соратники требуют от ФБР немедленных объяснений.

Обыски ФБР в доме Дональда Трампа в Мар-а-Лаго держались в строгом секрете - о них не знал даже президент Джо Байден, уверяют в Белом доме.

"Никто в Белом доме не был проинформирован об ордере на обыск в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Сотрудники администрации президента Байдена узнали об обыске из публичных сообщений", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В Белом доме отказались комментировать обыски и посоветовали журналистам задавать вопросы министерству юстиции. При этом пресс-секретарь добавила, что Джо Байден не сомневается в "верховенстве закона".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Согласно американским законам, уходящий президент обязан передавать все свои письма, рабочие документы и электронную почту в Национальный архив, а Трамп мог этого не сделать

Еще в апреле сообщалось, что министерство юстиции США начало расследование по факту вывоза Трампом официальных президентских документов в резиденцию Мар-а-Лаго, где он постоянно проживает с января 2021 года.

Расследование началось, после того как в феврале Национальное управление архивов и документации США уведомило конгрессменов, что его сотрудники обнаружили в поместье около 15 коробок с документами Белого дома, некоторые из которых содержали секретные материалы.

Трамп назвал инцидент в понедельник средневековьем, сами обыски - рейдом, и заявил, что ни с одним из бывших президентов США ничего подобного не случалось.

В отношении Трампа сейчас ведутся многочисленные расследования, в том числе курируемое Конгрессом дело по поводу беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.

Как отреагировали в США

Бывшие соратники Трампа требуют от ФБР объяснений и считают, что в обысках есть политическая подоплека.

Так, Мик Малвани, в прошлом глава администрации Трампа, в интервью Би-би-си заявил, что обыск ФБР в частной резиденции в Мар-а-Лаго, является "либо самым вопиющим в нашей истории политическим заказом, либо частью самого значительного уголовного расследования".

Даже бывший вице-президент США Майк Пенс, который не поддерживал Трампа после нападения его сторонников на Капитолий, призвал генерального прокурора США Меррика Гарланда дать общественности полный отчет о том, почему был выдан ордер на обыск.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Обыски резиденции Трампа держались в строгом секрете

Он также выразил глубокую озабоченность по поводу рейда ФБР и сказал, что это попахивает пристрастностью министерства юстиции и что дело политически мотивировано.

"Я разделяю глубокую обеспокоенность миллионов американцев по поводу беспрецедентного обыска в личной резиденции президента Трампа", - написал Пенс в "твиттере", отметив, что ни один бывший президент Соединенных Штатов никогда не подвергался подобному обыску за всю историю страны.

Член палаты представителей, видный республиканец Майк Тернер также назвал ордер на обыск беспрецедентным и направил директору ФБР Кристоферу Рэю письмо с требованием провести экстренный брифинг и разъяснить гражданам страны, что происходит.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сторонники Трампа выражают ему поддержку в соцсетях, а несколько десятков даже провели акцию протеста возле резиденции во Флориде и "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке, достав транспаранты и флаги с предвыборной кампании Трампа 2020 года

В ФБР официальную причину обысков пока не называют. Однако, по мнению Дейва Аронберга, государственного прокурора Палм-Бич, штат Флорида, политические мотивы проведения обыска совершенно исключены.

Аронберг говорит, что на основании собственного юридического опыта он совершенно убежден: учитывая всю беспрецедентность запроса, судья, выдавший ордер на обыск, наверняка изучил все обстоятельства дела настолько тщательно, насколько это только возможно.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Личная резиденция Дональда Трампа в Мар-а-Лаго

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Он также заверил, что его никто не предупреждал о том, что ФБР будет проводить обыск в доме президента Трампа в Мар-а-Лаго. "Но такая секретность нормальна для федералов, особенно когда речь идет о деле столь деликатном, как обыск в доме бывшего президента", - добавил Аронберг в беседе с Би-би-си.

Что делает сам Дональд Трамп и его сторонники

Дональд Трамп, который ранее намекал, что хочет вернуться в Белый дом, заявил, что рейд ФБР - "это превращение системы правосудия в оружие радикальными левыми демократами, которые отчаянно не хотят, чтобы я баллотировался в президенты в 2024 году".

Не исключено, что Республиканская партия пытается использовать гнев сторонников Трампа по поводу обыска ФБР, чтобы собрать больше денег для финансирования кампаний кандидатов от партии в преддверии скорых промежуточных выборов в США.

Сейчас Трамп находится в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Туда он приехал после обысков и, как сообщает корреспондент Би-би-си в Нью-Джерси, собирается сегодня пообедать с высокопоставленными членами Республиканской партии.