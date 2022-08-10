На экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой завели дело о "военных фейках"

18 минут назад

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Автор фото, DPA/TASS

В отношении экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой возбудили уголовное дело о распространении "фейков" о вооруженных силах России. Овсянникова получила известность после антивоенной акции в прямом эфире новостей Первого канала в марте.

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" (внесен в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции "иностранного агента") со ссылкой на саму Овсянникову сообщает, что у этим утром к ней домой пришли с обыском.

Адвокат журналистки Дмитрий Захватов сообщил проекту, что обыск связан с делом о "фейках" о российской армии. Что стало поводом для возбуждения дела, он не уточнил.

В разговоре с телеграм-каналом "Можем объяснить" Захватов отметил, что дело против Овсянниковой завели в Главном следственном управлении СКР.

Ранее Овсянникову дважды штрафовали по административной статье о "дискредитации" российской армии. В первый раз поводом стало ее выступление у суда, где был арестован политик Илья Яшин (внесен в реестр "физлиц-иноагентов"). Во второй - ее антивоенный пост в "Фейсбуке".

Журналистка стала известной после того, как 14 марта провела антивоенную акцию в прямом эфире новостей на Первом канале. Она вышла за спину ведущей Екатерины Андреевой с плакатом "NO WAR (нет войне). Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут. Russians against war (россияне против войны)".

После этого Овсянникову офтрафовали на 30 тысяч рублей за организацию несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2.КоАП), а затем она уехала из страны, отправившись на работу в Германии. В начале июля Овсянникова вернулась в Россию, объяснив это семейными обстоятельствами и окончанием контракта.

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