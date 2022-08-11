Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову отправили под домашний арест по делу о "военных фейках"

час назад

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Автор фото, DPA/TASS

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову, задержанную накануне по делу о "фейках" про российскую армию.

Заседание суда проходило в закрытом режиме: об этом попросило следствие, сославшись на то, что якобы не все данные по уголовному делу были собраны до конца.

Овсянникову задержали утром в среду после обыска в ее доме. Вечером ей предъявили обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ (распространение ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти), предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.

Ночь журналистка, у которой двое несовершеннолетних детей, провела в изоляторе на Петровке, 38.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал антивоенный пикет, который Овсянникова провела 15 июля на Софийской набережной возле Кремля. Журналистка вышла с плакатом, на котором были фотографии погибших в Украине детей и надпись: "Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?"

Ранее Овсянникову дважды штрафовали по административной статье о "дискредитации" российской армии. В первый раз поводом стало ее выступление у суда, где был арестован политик Илья Яшин (внесен в реестр "физлиц-иноагентов"). Во второй - ее антивоенный пост в "Фейсбуке".

Журналистка стала известной после того, как 14 марта провела антивоенную акцию в прямом эфире новостей на Первом канале. Она вышла за спину ведущей Екатерины Андреевой с плакатом "NO WAR (нет войне). Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут. Russians against war (россияне против войны)".

После этого Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей за организацию несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2.КоАП), а затем она уехала из страны, отправившись на работу в Германию. В начале июля Овсянникова вернулась в Россию, объяснив это семейными обстоятельствами и окончанием контракта.

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