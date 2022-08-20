Казни в Иране: почему Исламская Республика приговаривает женщин к смерти чаще, чем другие страны?

Сваминатан Натараджан

Корреспондент BBC World Service

46 минут назад

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Различные правозащитные группы говорят, что в Иране наблюдается волна казней. Только за последнюю неделю июля смертный приговор там получили 32 человека, включая троих женщин, обвиненных в убийстве своих мужей.

"В Иране нет тюремного срока за убийство. Ты либо помилован, либо казнен", - объясняет Роя Боруманд, исполнительный директор иранской правозащитной организации Abdorrahman Boroumand Center, базирующейся в США.

В некоторых других странах смертные приговоры выносятся чаще, чем в Иране, однако по данным Amnesty International, нигде больше не казнят так много женщин.

Так почему Иран казнит женщин?

Смертный приговор

По данным Abdorrahman Boroumand Center, в дополнение к трем женщинам, казненным на прошлой неделе, еще шесть были казнены в первые шесть месяцев текущего года.

Автор фото, Abdorrahman Boroumand Center Подпись к фото, Шесть из более чем двухсот женщин, казненных в Иране с 2000 года

Подавляющее число смертных приговоров в Иране получают мужчины. Однако количество казненных женщин в последние годы растет. Abdorrahman Boroumand Center зафиксировал 233 смертных приговора для женщин с 2000 года.

106 из этих женщин, по данным центра, казнены за убийство и 96 - за преступления, связанные с наркотиками.

Еще несколько женщин были приговорены к смерти за адюльтер.

Причем, как говорят сотрудники правозащитного центра, только о 15% этих случаев сообщено официально, об остальных активисты узнали от политических заключенных или из утечек от чиновников.

Довольно много смертных приговоров правозащитники объясняют отсутствием гибкости в законодательстве - государство не может смягчить смертный приговор: решение о прощении должно исходить от семьи жертвы.

Судебная система Ирана дискриминирует именно женщин, говорят правозащитники: так, возраст, с которого наступает уголовная ответственность, для девочек установлен в 9 лет, для мальчиков - в 15 лет. А показаниям женщин всегда придается меньший юридический вес, чем словам мужчин.

Помощи нет

Иранская активистка Атена Даэми пыталась в последнюю минуту добиться отсрочки для одной из женщин, казненных за убийство своего мужа на прошлой неделе, 40-летней афганки Санубар Джалали.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Редкий жест прощения: семья убитого мальчика помиловала убийцу, когда он стоял с веревкой на шее. Мать убитого в 2007 году Абдолы Хосейнзаде и ее муж снимают петлю с приговоренного к смерти за убийство мальчика

Даэми надеялась поговорить с семьей мужа Санубар и попросить их о прощении.

"Мы пытались найти контакты семьи жертвы, но тюремные власти не помогли в этом. Они дали только номер телефона адвоката, назначенного государством, но он проигнорировал наши обращения", - Даэми рассказала Би-би-си.

"Бывает, тюремные власти помогают выйти на контакт с семьей и уговорить их принять "кровавые деньги" и простить, но далеко не всегда", - добавляет активистка.

Из двух других женщин, казненных в тот же день, что и Санубар Джалали, одну выдали замуж еще в 15-летнем возрасте, другую арестовали за убийство мужа больше пяти лет назад.

Рое Боруманд, впрочем, удалось кое-чего добиться. Она говорит, что вместе с другими правозащитниками ей удалось спасти от казни двух человек и еще восемь - от ампутации частей тела.

Слабая защита

Атена Даэми провела семь лет в тюрьме за свою правозащитную деятельность. Она говорит, что в женских тюрьмах в Иране отсутствуют самые базовые удобства, а заключенных иногда избивают.

Автор фото, Atena Daemi Подпись к фото, Атена Даэми уверена, что женщинам, обвиненным в убийстве, трудно получить оправдательный вердикт из-за гендерных предрассудков системы

Во время процесса суд, по словам Даэми, часто заранее настроен против женщины, поскольку судьями и адвокатами в Иране могут быть только мужчины.

Суд, по иранским правилам, должен предоставить адвоката защиты, однако, отмечает Даэми, защитники не очень-то помогают, учитывая что большинство из них в прошлом сами судьи или прокуроры.

"Очень нелегко доказать свою невиновность в деле об убийстве, - говорит Даэми. - Потому что в этих делах слова семьи жертвы имеют больший вес, чем слова обвиняемых".

Сексистская система

Иранская журналистка Асие Амини, которая сейчас живет в Норвегии, внимательно следила за случаями, когда женщин приговаривали к смертной казни. Она уверена, что корень проблемы - в самой правовой системе Ирана.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Заключенная выглядывает из-за стены в женском отделении печально известной в Иране тюрьмы Эвин. Многие семьи обрывают связь с женщиной, попавшей под арест, говорят иранские правозащитники

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"Согласно закону, отец и дед по отцовской линии являются главами семьи и могут решать судьбу дочерей, в том числе и выдавать ее замуж", - Амини объясняет Би-би-си.

Это означает, что девушки, которых вынудили выйти замуж, могут столкнуться с серьезными проблемами, в том числе с домашним насилием, а получить развод в иранских судах практически невозможно, добавляет она.

Женщины, приговоренные к смерти, зачастую лишаются даже поддержки своих родителей, желающих защитить то, что они считают "честью семьи".

"В таких обстоятельствах некоторые женщины навсегда остаются жертвами насилия", - говорит Амини, добавляя, что другие начинают задумываться об убийстве своих мужей-агрессоров.

"Некоторые из этих женщин признались, что совершили убийство сами или кто-то им помогал, - говорит она. - Но почти все они подчеркивали, что если бы был способ поддержать их в борьбе с насилием, которому они подвергались, они бы не совершили преступление".

Автор фото, Javad Montazeri Подпись к фото, Асие Амини винит религиозные законы и патриархальное общество в казнях женщин в Иране

Казни несовершеннолетних

В качестве примера того, как суды обращаются с некоторыми женщинами, Амини приводит дело 16-летней девочки Атефех Сахали, которая подверглась сексуальному насилию со стороны нескольких мужчин.

Вместо того, чтобы добиваться справедливости для девочки-подростка, в 2004 году судьи постановили, что у нее были внебрачные связи.

"Ее приговорили к смертной казни за то, что она призналась в сексе с мужчинами, хотя на самом деле ее изнасиловали", -говорит Амини.

Журналистка объясняет, что, согласно Исламскому уголовному кодексу Ирана, если мужчина или женщина признается в сексе на стороне, его или ее приговорят к 100 ударам плетью. А если это повторится трижды, то в четвертый раз могут приговорить к смертной казни.

"Но в случае с Атефе даже этот бесчеловечный закон не применялся, потому что я обнаружил, что ей нанесли по 100 ударов плетью только дважды, прежде чем судья постановил, что ее нужно казнить, - говорит Амини. - А на четвертый раз сам этот судья, его зовут Хаджи Резаи, накинул веревку на шею Атефе".

И это еще не самый вопиющий случай.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Заключенные женского отделения тюрьмы Эвин в Иране. Правозащитница Атена Даэми говорит, что в этих отделениях нет даже самых базовых удобств

Наргес Мохаммади, активистка, выступающая против смертной казни, выложила в сеть видео, где сын женщины, обвиненной в убийстве мужа и приговоренной к повешению, сам выбивает табуретку из-под ног матери на виселице.

Мохаммади уверена, что родственники убитого мужа сильно надавили на сына, чтобы тот "восстановил честь семьи".

Инструмент запугивания

Амини сетует, что дискриминация в законе, судах и традициях заводит женщин в тупик - они могут быть либо преступницами, либо жертвами. Но как остановить эту череду казней, журналистка не знает.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тюремщики готовят место казни через повешение. Правозащитники обвиняют иранские власти в сокрытии реального количества казней в стране

"За те годы, что я слежу за подобными делами заключенных в разных тюрьмах, я действительно никогда не понимала, какую пользу правительству Ирана приносит такое жестокое наказание", - говорит она.

У Рои Боруманд есть свое предположение.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За пределами Ирана было много протестов против применения смертной казни в стране

Иранские тюрьмы переполнены политзаключенными и осужденными по делам, связанным с употреблением наркотиков, поэтому иранские власти давят на семьи жертв и требуют поскорее вынести свое решение - казнить или простить, - чтобы освободить место.

Именно эта спешка, по предположению Боруманд, приводит к тому, что все больше людей отправляются на виселицу.

Правозащитница подозревает, что у властей есть и скрытые мотивы для вынесения жестких приговоров.

"Недавно одного мужчину приговорили к ампутации руки в Тегеране. Они привозят сюда осужденных со всей страны, чтобы проводить эти ампутации. Об этом широко не объявляют, однако делают все так, чтобы информация о наказаниях просочилась в массы и вызвала страх среди антиправительственных активистов", - считает Боруманд.