Китай: военные маневры, связанные с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань, закончены

53 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В маневрах последних дней принимала участие и китайская военная авиация

В Пекине заявили, что военные учения вокруг Тайваня, начатые китайскими вооруженными силами на фоне визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, завершены.

Пекин считает Тайвань территорией Китая, хотя формально не контролирует остров и его правительство, и визит Пелоси вызвал гневную реакцию властей КНР.

В китайском МИД тогда заявили, что рассматривают визит высокопоставленной американки как посягательство на территориальную целостность и суверенитет - и военные начали маневры.

В среду в Пекине заявили, что маневры закончились и что обе их части - и морская, и военно-воздушная - прошли успешно.

Власти Тайваня обвинили Китай в подготовке вторжения под видом маневров.

Правительство острова не признает власть Пекина не только над Тайванем, но и над Китаем в целом. Пекин же пытается добиться международной изоляции Тайваня.

Нэнси Пелоси стала самым высокопоставленным американским политиком, посетившим остров с 1990-х годов. Она сделала это, несмотря на предупреждения Китая, что привело к росту напряженности между двумя странами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пелоси встретилась c президентом Тайваня Цай Инвэнь

В ходе маневров с боевой стрельбой китайские корабли отрабатывали операции против подводных лодок и нападения с моря.

В своем заявлении Народно-освободительная армия Китая пообещала и впредь "регулярно проводить патрулирование Тайваньского пролива с проверкой боевой готовности".

По данным тайваньского минобороны, по состоянию на среду пролив продолжали патрулировать 36 китайских военных самолетов и 10 кораблей.

В случае захвата

В среду китайское Управление по делам Тайваня отказалось исключать сценарий военного вторжения на остров.

"Мы будем вынуждены пойти на крайние меры в случае провокаций сепаратистских элементов или внешних сил, если они пересекут наши "красные линии", - говорится в первой более чем за 20 лет детальной стратегии Пекина относительно ситуации с Тайванем (документ тоже вышел в среду).

В стратегии не упоминается о прошлом обещании Пекина в случае присоединения острова не размещать там войск и не устанавливать оккупационных администраций. Это может значить, что Пекин планирует в случае захвата дать Тайваню меньше автономии.

Для чего нужен Вашингтон

По последним опросам, большинство тайваньцев против воссоединения с коммунистическим Китаем на любых условиях.

Тайвань приветствует всех иностранных чиновников из США, Европы и Азии, рассматривая их визиты как потенциальную гарантию защиты от Китая.

Тем не менее власти Тайваня стараются сдержанно реагировать на такие визиты, не желая вызывать эскалацию противостояния с Китаем, который остается важным экономическим партнером страны. К тому же, в материковом Китае проживают около миллиона тайваньцев.

На Тайване отвергают требования Китая об объединении, но способность вооруженных сил острова защититься от возможной китайской агрессии без помощи США весьма сомнительна. Поэтому власти острова и стараются укреплять отношения с Вашингтоном, чтобы иметь возможность получать оружие.