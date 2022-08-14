Слоны с огромными бивнями: почему их так мало, для чего они в природе и что им угрожает

час назад

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Автор фото, Getty Images

"Когда я впервые увидел супертаскера, я был абсолютно поражен. Это была красота особого сорта - очень впечатляющая", - говорит Ник Халлер.

Халлер работает в фонде Tsavo, который занимается консервацией слонов с огромными бивнями. На английском языке они называются "супертаскерами" (super tuskers), и их бивни порой доходят до самой земли. "Это был особенный момент - я почувствовал себя очень маленьким, глядя на это прекрасное животное с огромными, прекрасными бивнями", - рассказывает он.

По данным Международного союза охраны природы, сегодня на земле осталось всего около 415 тыс. африканских слонов (и около 50 тыс. индийских) но лишь примерно два десятка из них обладают огромными бивнями и таким образом претендует на звание "супертаскера".

12 августа - всемирный день слонов; выживание этой небольшой группы, супертаскеров, важно для биоразнообразия на нашей планете, и вот почему.

Автор фото, Tsavo Trust

Медленные и спокойные

Первая встреча Халлера с супертаскером произошла около четырех лет назад. Мужчина был в машине, ехавшей по кенийскому парку Цаво.

"Я очень хорошо помню, как вблизи увидел эти великолепные бивни. Когда видишь супертаскера, то сразу понятно, что это очень особенный слон. Они редки, и мы должны их защитить".

Слон был один и медленно брел по парку.

"Он был спокоен и выглядел дружелюбно", - рассказывает Халлер.

У каждого из супертаскеров есть свое имя. Халлер вспоминает, что слона, которого он встретил, звали Лугард.

Автор фото, Tsavo Trust

"Сегодня Лугард очень известен. Это огромный и очень красивый слон", - говорит Халлер.

Слоны с именами

Лугард - один из девяти супертаскеров, живущих сегодня в парке с территорией 42 тыс. кв. км. Халлер говорит, что в мире таких слонов осталось всего около двух десятков.

Автор фото, Tsavo Trust

"Средняя длина бивня у африканского слона - два метра, а вес - 23 килограмма. Супертаскеры отращивают бивни в три метра длиной, а весить они могут до 50 кг", - говорит Халлер.

Некоторые слонихи тоже порой отращивают бивни длиной выше средней, хотя до земли они обычно не достают. Таких слоних в парке пять.

Автор фото, Tsavo Trust

"Также у нас есть семь слонов, которые могут в будущем стать супертаскерами, если им дать время. У них большие бивни, но пока не такие, как у супертаскеров", - объясняет Халлер.

Супертаскеров можно увидеть и в соседней резервации Амбосели, а также в парках Ботсваны и Танзании.

Угроза браконьерства

Бивни нужны слону, чтобы копать, поднимать предметы, обдирать кору с деревьев, и для боев с другими слонами.

Автор фото, Tsavo Trust

"Если посмотреть на стадо слонов, то видно, что супертаскеров уважают гораздо больше, чем остальных слонов. Насколько я могу судить, они лидеры стада", - рассказывает Халлер.

Бивни есть и у африканских слонов и у слоних, однако Принстонский университет в своем недавнем исследовании обнаружил, что многие слонихи сегодня рождаются без бивней - это, как считают исследователи, эволюционный ответ на угрозу, исходящую от охотников, которые в некоторых районах уже уничтожили до 90% слонов.

Автор фото, Tsavo Trust

Браконьеры и охотники за трофеями ищут слонов с большими бивнями. В 2017 году в парке Цаво был убит супертаскер по имени Сатао-2. С тех пор за слонами стали тщательнее наблюдать - с земли и с воздуха, однако наблюдение все равно не стало круглосуточным, и на животных нет никаких приборов для слежения, например радиомаячков.

В апреле нынешнего года охотник за трофеями заплатил 50 тыс. долларов за право убить крупнейшего супертаскера Ботсваны.

Слоны с огромными бивнями встречаются в относительно небольших ареалах, и ученые считают, что их бивни, скорее всего, - результат эволюции, говорит Халлер.

Защита будущего

"Мы думаем, что это генетика. Очень важно защитить их генофонд и создать условия для их размножения. У нас есть больше двух десятков слонов, которые могут вырасти в супертаскеров. Мы считаем, что их предками были супертаскеры прошлого", - добавляет Ник.

Сегодня он помогает ловить браконьеров, летая на самолете над огромным парком.

"Наблюдать за ними в естественных условиях - большая радость. Мы должны и дальше работать над тем, чтобы наши дети - и их дети - имели возможность увидеть слона с такими великолепными бивнями", - говорит он.

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