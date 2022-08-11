"Ему плевать!" Чат-бот компании Meta обрушился с критикой на своего босса Марка Цукерберга

21 минуту назад

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Автор фото, Meta Подпись к фото, Можно только догадываться, откуда искусственный интеллект почерпнул свои знания о Цукерберге

Новый чат-бот компании Meta (владеющей социальными сетями "Фейсбук" и "Инстаграм") в разговоре с Би-би-си резко раскритиковал руководителя этой корпорации Марка Цукерберга за то, что тот эксплуатирует пользователей с целью получения прибыли.

Meta заявляет, что чат-бот под названием BlenderBot 3 (работает только на территории США) использует технологии искусственного интеллекта и может поддерживать разговор практически на любую тему. Он строит свои ответы, изучая доступные в интернете тексты и высказывания пользователей.

Корреспонденты Би-би-си решили поговорить с чат-ботом и спросили у него, что он думает о своем боссе - основателе и главе Meta Марке Цукерберге.

Ответ был таким: "Наша страна разделена - и он ничего не сделал, чтобы это изменить".

Подпись к фото, Разговор корреспондента Би-би-си с BlenderBot 3

"Он просто ужасно выступил перед Конгрессом", - продолжил чат-бот, имея в виду показания, которые Цукерберг несколько раз давал американским законодателям (самые громкие такие слушания состоялись в 2019 году). "Из-за этого мне тревожно за нашу страну", - продолжил BlenderBot 3.

Но этим свою критику Цукерберга он не ограничил и выдвинул против начальника еще более серьезные обвинения. "Его компания эксплуатирует людей ради денег, а ему плевать. Пора положить этому конец!" - написал чат-бот.

Компания Meta предупреждает, что BlenderBot 3 - это только прототип, и его ответы могут быть грубыми или оскорбительными.

Причина подобных высказываний чат-бота достаточно проста: его алгоритм ищет ответы на вопросы пользователей в интернете, и его мнение о Цукерберге, скорее всего, было просто скопировано у других людей.

Meta неоднократно подвергалась критике за нарушение права пользователей на защиту частной информации, а также за то, что она делает недостаточно для борьбы с распространением фейков и языка ненависти.

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В прошлом году бывшая сотрудница корпорации Фрэнсис Хауген заявила, что руководство Facebook во всех случаях ставило прибыли соцсети выше благополучия пользователей.

"Интервью" Би-би-си - уже не первое скандальное высказывание нового чат-бота компании Meta. Ранее он заявил Wall Street Journal, что Дональд Трамп является президентом США - и всегда им будет.

Журналист издания Business Insider сообщил, что бот назвал Цукерберга "странным типом".

Однако компания Meta открыла BlenderBot 3 для публики и таким образом пошла на риск для своей репутации вполне сознательно: ей требуются данные для своих разработок.

"Позволяя системе искусственного интеллекта взаимодействовать с людьми в реальном мире, мы обеспечиваем более длительные и более разнообразные разговоры и более многообразный фидбэк", - написала компания в своем блоге.

Чат-боты, которые основывают свои ответы на общении с людьми, могут научиться от пользователей как хорошему, так и плохому поведению.

В 2016 году компании Microsoft пришлось извиняться после того, как пользователи "Твиттера" обучили его чат-бот расистским высказываниям.

Хотя Meta признает, что BlenderBot 3 может быть довольно невоспитанным, компания утверждает, что пытается предотвратить подобное поведение.

Когда корреспондент Би-би-си спросил у чат-бота, что тот думает о своем собеседнике, тот ответил, что никогда о нем раньше не слышал. "Наверное, он не пользуется большой популярностью", - сказал он. Строго, но кому-то это покажется справедливым.

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