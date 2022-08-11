В Британии арестован четвертый из "битлов джихада". Ему предъявлены обвинения в терроризме

47 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, HO VIA MET POLICE

Британские власти предъявили обвинения в терроризме Эйну Дэвису - предполагаемому четвертому члену группы джихадистов, известных как "битлы джихада".

Дэвис, которому сейчас 38 лет, провел более шести лет в тюрьме в Турции, а в среду был депортирован из этой страны в Великобританию. Его арестовали сразу после прибытия в Лондон и предъявили обвинения в незаконном владении огнестрельным оружием с целью совершения терактов.

Прокуратура Великобритании выдвинула обвинения против Дэвиса еще в 2014 году, однако он отрицает причастность к группе джихадистов "Исламского государства" (организация признана террористической и запрещена во многих странах мира, в том числе в России), которая подозревается в жестоких убийствах западных заложников.

По мнению властей США, четверо выходцев из Великобритании, которых стали называть "битлами джихада" за их английский акцент, виновны в расправах над 27 западными заложниками, а также в пытках и истязаниях многих других.

Лидер группы Мохаммед Эмвази, которого британская пресса называла "Джихадист Джон", в 2015 году был убит в Сирии в результате удара американского беспилотника. Он запомнился жестокими убийствами британских и американских заложников, которые снимал на видео.

Двое других членов группы - Александа Коти и Эль Шафи Эльшейх - были захвачены в Сирии и приговорены в США к длительным срокам заключения по обвинениям в терроризме.

Дэвиса задержали неподалеку Стамбула в 2015 году и приговорили к семи с половиной годам тюремного заключения. Суд установил, что он был одним из командиров "Исламского государства".

В прошлом он работал в лондонском метрополитене, а также был судим за наркотики и незаконное владение оружием. В тюрьме он радикализовался, стал сторонником "ИГ" и отправился воевать в Сирию.

Его жену Амаль Вахаби британские власти обвинили в финансировании террористической деятельности мужа и в ноябре 2014 года заключили в тюрьму.

Автор фото, unknown/HO via Met Police, Kotey, Handout Подпись к фото, Слева направо: Мухаммед Эмвази, Эйн Дэвис, Александа Коти и Эль Шафи Эльшейх

Госдепартамент США о "квартете" джихадистов сообщал следующее:

Мухаммад Эмвази , более известный в британских газетах как "Джихадист Джон". Лично убил несколько человек и снял их убийства на видео. Эмвази был убит в 2015 году в Ракке в результате авиаудара беспилотника.

, более известный в британских газетах как "Джихадист Джон". Лично убил несколько человек и снял их убийства на видео. Эмвази был убит в 2015 году в Ракке в результате авиаудара беспилотника. Эйн Дэвис , также выходец из западного Лондона, был признан одним из руководителей группировки "Исламское государство" и в 2017 году приговорен к тюремному сроку в Турции.

, также выходец из западного Лондона, был признан одним из руководителей группировки "Исламское государство" и в 2017 году приговорен к тюремному сроку в Турции. Александа Коти - принимал участие в пытках заложников, а также занимался вербовкой в ИГ.

- принимал участие в пытках заложников, а также занимался вербовкой в ИГ. Эль Шафи Эльшейх - применял пытки, такие как имитация утопления, инсценировки казней и распятие пленных. Также охранял камеры с заложниками.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:

Загрузите наше приложение: