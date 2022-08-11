Война против Украины: Латвия признала Россию государством, поддерживающим терроризм

50 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Сейм Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм, из-за "целенаправленного нападения России на гражданских жителей и общественное пространство Украины".

Такой статус России был утвержден заявлением Сейма, за которое проголосовали 67 депутатов из 100. Это декларативное заявление, которое призывает другие страны к более жестким мерам против России.

В заявлении Сейма говорится, что Латвия расценивает военные действия России в Украине как террористические. Сейм также призывает страны ЕС остановить выдачу туристических и других въездных виз для граждан России и Беларуси. Латвийский парламент призвал другие страны принять похожие заявления и усилить санкции в отношении России.

В заявлении Сейма на Россию возлагается ответственность за то, что более десяти миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а также за "пытки, изнасилования, убийства и массовые задержания мирных жителей в так называемых фильтрационных центрах, а также массовые депортации".

В Госдуме немедленно возмутились этим заявлением и пообещали ответные меры экономического характера. "Для официальных властей России это не является новостью, я уверен, что в МИД готовились предложения, связанные с реагированием на эту ситуацию, и уверен, что такого рода реакция последует", - сказал агентству ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Параллельно с заявлением Сейма глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что те жители страны, которые получат российское гражданство, не смогут претендовать на ВНЖ и должны будут покинуть Латвию.

Для этого потребуется отдельные поправки в латвийское законодательство. Так Ринкевич отреагировал на российский законопроект, по которому планируется упростить процедуру получения гражданства для жителей стран Балтии.

В мае похожее решение принял сейм Литвы, который в связи с войной против Украины назвал Россию государством, "поддерживающим и осуществляющим терроризм", он также признал действия Москвы геноцидом украинского народа.

Украина призывает США и другие страны Запада официально признать Россию страной, поддерживающий терроризм. В случае если такое решение будет принято, российские власти могут столкнуться с еще более жесткими санкциями, в том числе финансовыми, которые будет крайне сложно отменить.

Сейчас США считают государствами-спонсорами терроризма только четыре страны мира: Кубу, Иран, Северную Корею и Сирию. По заявлению Государственного департамента, эти государства "неоднократно предоставляли поддержку актам международного терроризма".

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