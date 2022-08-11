Глава МАГАТЭ на Совбезе ООН призвал Россию как можно скорее допустить инспекторов на Запорожскую АЭС

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Рафаэль Гросси призывает Россию и Украину немедленно прекратить обстрелы в районе Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил на Совбезе ООН и призвал Россию как можно скорее допустить инспекцию агентства на Запорожскую АЭС. Непосредственной опасности аварии, по словам Гросси, нет, но ситуация может измениться в любой момент.

"В этот сложный час, мрачный час миссия МАГАТЭ должна быть допущена в Запорожье как можно скорее", - сказал Рафаэль Гросси, выступая в четверг перед членами Совета безопасности ООН по видеосвязи.

Как передает российское агентство Интерфакс, глава МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) сказал, что непосредственной угрозы ядерной аварии, по оценке агентства, на станции сейчас нет, но положение дел может измениться в любой момент.

Гросси уже несколько недель призывает отправить на захваченную станцию экспертов МАГАТЭ, чтобы оценить ситуацию.

Российские оккупационные власти говорили, что готовы сотрудничать с международными инспекторами.

Украина и западные страны заявляют, что российские войска наносят артиллерийские и ракетные удары из окрестностей АЭС, а само здание станции превратили в военную базу. Вооруженные силы Украины не могут отвечать на эти удары, не создавая серьезного риска повреждения станции и аварии на ней.

Украинские сотрудники станции, оставшиеся работать на ней, рассказали Би-би-си на условиях анонимности, что российские солдаты заполонили станцию, заняли многие помещения, а на крышах зданий устроили наблюдательные пункты.

"Причина положения на Запорожской станции - не секрет. Это один из трагических результатов решения Российской Федерации о вторжении на территорию ее суверенной соседки, Украины", - сказала на заседании Совбеза ООН заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс.

Госдепартамент США в четверг объявил, что поддерживает предложение Украины создать на АЭС и вокруг нее демилитаризованную зону.

В обстрелах станции воюющие стороны обвиняют друг друга. В частности, накануне выступления Гросси оккупационные власти Запорожской области обвинили украинских военных в обстреле района АЭС из тяжелой артиллерии. По версии представителя местного руководства Владимира Рогова, "российские системы ПВО отразили ночью и утром в четверг попытки атак ВСУ ударными беспилотниками и тяжелой артиллерией на Энергодар и Запорожскую АЭС". Украинские власти эти обвинения не комментировали.

Российский МИД назвал обстрелы территории Запорожской атомной электростанции "актом ядерного терроризма" и заявил, что они могут привести к катастрофе, по масштабам превышающей последствия аварии на Чернобыльской АЭС. За день до этого главы МИД стран G7 призвали Россию "незамедлительно передать" под контроль Украины Запорожскую АЭС.

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Что происходит на АЭС?

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Россия захватила Запорожскую АЭС в начале марта, на вторую неделю войны. Перед оккупацией станции и города Энергодара, где она находится, территория, прилегающая к АЭС, долго обстреливались - в одном из административных корпусов вспыхнул пожар.

Пресс-секретарь АЭС Андрей Туз тогда говорил, что станцию "обстреливают в упор" и что пострадал один из энергоблоков. Возгорание ликвидировали украинские пожарные, после чего бои в районе электростанции приостановили.

Совет Безопасности ООН собрался тогда на экстренное заседание, обстрел АЭС осудили представители Британии и США, и даже МИД Китая, который редко критикует действия России, заявил, что серьезно обеспокоен ядерной безопасностью.

Российские военные тогда утверждали, что пожар в учебно-тренировочном комплексе АЭС был результатом "чудовищной провокации" украинской диверсионной группы, которая сначала обстреляла из окон здания российский патруль, а потом сама подожгла здание.

Автор фото, Getty Images

О том, что россияне ведут обстрелы с территории или из окрестностей АЭС, говорят с середины июля.

Один из самых масштабных обстрелов произошел 5 августа. На следующий день украинский "Энергоатом" сообщил об отключении одного из трех работающих энергоблоков АЭС и призвал ООН, МАГАТЭ и другие международные организации добиться вывода российских военных с Запорожской АЭС.

Украинская сторона при этом утверждает, что россияне еще и сами стреляют по территории станции, и украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту обстрела станции российскими военными. В российском же минобороны утверждают, что удары по территории ЗАЭС и Энергодара наносила украинская армия.

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