Эстония перестанет пускать россиян по своим визам. А по шенгенам других стран пока можно?

21 минуту назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, После прекращения авиасообщения с Россией одним из главных путей из России в Евросоюз стали автобусы в страны Балтии, в том числе в Эстонию. В Эстонии хотят закрыть этот маршрут для большинства российских граждан.

Эстония запретит въезд в страну гражданам России с шенгенской визой, выданной этим государством.

Эта норма вступит в силу на следующей неделе, 18 августа, сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Среди исключений - близкие родственники граждан и обладателей долгосрочного вида на жительство Эстонии, дипломаты и члены их семей, а также сотрудники транспортных компаний.

Въезд в Эстонию по визам, выданным другими странами Шенгенского соглашения, пока возможен. Однако эстонские власти изучают возможность запрета для россиян въезда и по ним.

"Мы договорились, что МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии также и тем гражданам РФ, у которых есть шенгенская виза, выданная не в Эстонии", - заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Официальный документ о запрете въезда россиянам с эстонскими визами в Эстонию пока не опубликован - так что неясно, возможно ли будет проконтролировать въезд россиян с эстонской визой через другие страны Шенгенского соглашения.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на этой неделе призвала страны ЕС прекратить выдавать россиянам туристические визы.

"Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы - это привилегия, а не право человека. Авиасообщение с Россией закрыто. Это означает, что пока страны шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России (Финляндия, Эстония, Латвия - единственные точки въезда). Пора прекращать туризм из России уже сейчас", - написала она в "Твиттере".

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Ранее Эстония прекратила выдачу видов на жительства россиянам для учебы - и стала первой среди стран ЕС, кто сделал это. Рабочую визу в этой стране могут получить только те, у кого уже есть действующие въездные документы. В апреле там решили больше не выдавать россиянам постоянный вид на жительство.

"Абсолютно убежден, что ЕС не будет принимать никаких решений по запрету выдачи виз и тем более о высылке граждан России", - написал покинувший Россию политолог Федор Крашенинников в своем телеграм-канале.

"Эмоции эмоциями, но от издевательств над эмигрантами ситуация на фронтах точно не улучшится, а потому совершенно не понятно, к чему все это говорится и пишется", - написал он.

По его словам, через Эстонию будут ездить с "чужими" визами.

Весной следующего года в Эстонии состоятся парламентские выборы, и предвыборная кампания уже начинается, писала эстонская общественная вещательная компания ERR. Фактор войны в Украине сильно волнует эстонское общество.

Что изменится для россиян?

Практически ничего, учитывая, что Эстония приостановила выдачу туристических виз россиянам еще в марте этого года. Если у россиянина еще есть действующая эстонская виза, въехать по ней в другую страну Шенгенского соглашения, скорее всего, можно - во всяком случае, ни о каком механизме, препятствующем этому, пока неизвестно.

Въезжать можно и в Эстонию - с визами, выданными другими странами. Но даже если эстонские власти запретят и это, попасть в страну можно будет через другие страны ЕС.

Относительно несложно в ЕС сейчас попасть через границу с Финляндией, или улетев туда самолетом из Турции или Сербии. Кроме того, выехать можно через латвийскую границу - напрямую из России или через Беларусь. Работает также и белорусско-литовская граница.

Выдачу туристических виз ранее ограничили Латвия, Литва, Польша и Чехия. Латвия ограничила выдачу практически всех видов виз россиянам - единственным поводом для получения такого документа осталось посещение похорон близкого родственника.

Однако многие страны ЕС и шенгенской зоны пока еще принимают от россиян документы на туристические визы.

По информации Ассоциации туроператоров России, в этом списке - Греция, Испания, Италия, Франция, Финляндия, Хорватия, Кипр, Швейцария, Венгрия, Словения и Австрия. Члены правительства Финляндии говорили, что намерены в течение августа принять меры, направленные на уменьшение числа туристических виз, выдаваемых российским гражданам.

Из-за ажиотажного спроса и взаимной высылки дипломатов получить визу в визовых центрах в России стало сложнее - стало больше отказов, говорила в июле Аида Эйралиева из турагентства "Места Мира" агентству Интерфакс. Часто консульства дают визы только на даты поездки.

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