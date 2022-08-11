Сестра Ким Чен Ына заявила, что Южная Корея заразила КДНР ковидом с помощью листовок

Франческа Джиллетт

Корреспондент BBC News

17 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ким Чен Ын (слева) и его сестра Ким Ё Чжон, влиятельный политик в Северной Корее. Фото 2018 года.

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына рассказала, что во время пандемии тот "страдал лихорадкой", из чего можно сделать вывод, что он, возможно, перенес коронавирус.

Ким Ё Чжон, приходящаяся авторитарному лидеру КНДР родной сестрой и занимающая видное положение в верхних эшелонах власти страны, обвинила Сеул в распространении пандемии ковида на территории Северной Кореи.

По ее мнению, вирус был заброшен в КНДР вместе с агитационными листовками южан.

Южная Корея назвала эти обвинения беспочвенными.

Незадолго до заявлений Ким Ё Чжон ее брат торжественно объявил о том, что в Северной Корее ковид официально побежден.

О первых случаях заболевания коронавирусом в стране Пхеньян объявил только в мае текущего года. Тогда северокорейские власти упоминали "высокие температуры" и даже сообщали о нескольких десятках случаев летального исхода от лихорадки. Впрочем, подтвердить официальные данные северокорейских властей невозможно, а эксперты не слишком склонны верить заявлениям Пхеньяна по этому поводу - особенно в том, что касается числа погибших.

В распространении заболевания Ким Ё Чжон обвинила южнокорейских активистов. По ее словам, те якобы специально забрасывали на территорию КНДР листовки, зараженные вирусом.

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Активисты из числа южан действительно много десятилетий переправляли через границу агитационные листовки Сеула, используя для это надувные шары, Однако в прошлом году власти Южной Кореи эту практику запретили.

Как сообщает государственное информагентство Северной Кореи, Ким Ё Чжон назвала распространение "зараженным вирусом листовок" преступлением против человечности и сослалась на "опасность распространения инфекции через контакт с зараженным предметом".

Она также предупредила, что Северная Корея рассматривает "серьезные ответные меры".

Рассказала она и о состоянии здоровья своего брата.

"Несмотря на то, что болел он тяжело, с высокой температурой, он ни на секунду не позволил себе прилечь, неустанно думая о народе нашей страны, который он не оставлял своей заботой до тех пор, пока эпидемия не была побеждена", - заявила Ким Ё Чжон.

В Северной Корее предпочитают говорить о пациентах с "высокой температурой" вместо "больных ковидом", поскольку для тестирования на вирус в стране недостаточно медицинского оборудования.

Сам Ким Чен Ын тем временем объявил о "блистательной победе" в войне с коронавирусом, в ходе которой, жители страны продемонстрировали "несгибаемую волю к победе".

По официальным данным, от ковида в 25-миллионной стране скончалось менее 100 человек. Ким Чен Ын объявил эти результаты чудом и приказал снять связанные с пандемией ограничения.

Если быть точным, с конца апреля, по данным государственного информагентства, в КНДР было зарегистрировано 4,8 млн случаев заражения ковидом, однако скончались от вируса лишь 74 пациента.

Если предположить, что эти цифры верны, уровень смертности от вируса в стране составляет 0,002% — это самый низкий показатель в мире.

Северная Корея не сообщала о новых случаях инфекции (или даже подозрений на вирус) с 29 июля, но международные наблюдатели говорят, что возможности проводить анализы на ковид в стране крайне ограничены.

Многим экспертам трудно поверить в официальную статистику северокорейских властей. Большинство их них сходятся во мнении, что система здравоохранения КНДР - одна из худших в мире. На всю страну в больницах насчитывается лишь несколько отделений интенсивной терапии, а ни лекарств для лечения COVID-19, ни вакцин для его профилактики в Северной Корее нет.