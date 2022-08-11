"Это монстр!" Лесной пожар во Франции видно из космоса

28 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, В регионе Жиронда уже два дня бушует сильный лесной пожар

Более 1000 пожарных борются с "чудовищным" лесным пожаром на юго-западе Франции, который уже поглотил почти 7000 гектаров леса.

Бушующий недалеко от города Бордо пожар уничтожил несколько строений и вынудил 10 тысяч жителей покинуть свои дома.

"Это людоед, это монстр", - так описал пожар представитель пожарной охраны Грегори Алльон в интервью французскому радио RTL.

Сильный ветер и высокая температура мешают тушению пожара.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Французские официальные лица предупредили, что новые возгорания могут привести к дальнейшему распространению масштабного лесного пожара на юго-западе страны

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в борьбе с огнем французам помогут Австрия, Германия, Греция, Польша и Румыния. "Европейская солидарность в действии!" - написал Макрон в Твиттере.

Этим летом по Франции и нескольким другим европейским странам прокатилась волна смертоносных лесных пожаров, вызванных рекордными температурами и засухой по всему континенту.

Жара в Португалии и Испании унесла жизни более тысячи человек.

В Великобритании вступило в силу предупреждение об экстремальной жаре: синоптики прогнозируют, что температура в некоторых районах страны в течение следующих четырех дней достигнет 37°C. Власти предупреждают, что жара, вероятно, повлияет на здоровье граждан, транспорт и условия труда.

Автор фото, Getty Images

Огромный лесной пожар бушует уже два дня во французском регионе Жиронда недалеко от коммуны Ландира, примерно в 30 км к юго-востоку от Бордо.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пожарная машина борется с лесным пожаром в регионе Жиронда на юго-западе Франции. Фото: 9 августа 2022 г.

На помощь местным пожарным пришлось вызвать их коллег из других регионов.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Некоторые районы региона теперь выглядят как зона боевых действий

В тушении принимают участие самолеты и вертолеты, но, несмотря на все усилия, взять пожар под контроль пока не удалось, заявили в четверг местные власти.

"Мы впервые видим такой пожар", — сказал французский пожарный Жером Жан новостному сайту BFMTV.

По сообщениям, перед эвакуацией некоторым местным жителям пришлось спасаться на крышах, поскольку пламя стремительно приближалось к их домам.

В пострадавший район прибыли премьер-министр Элизабет Борн и министр внутренних дел Жеральд Дарманен, чтобы оценить масштабы ущерба.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В районе пожара закрыты крупные шоссе

Изменение климата увеличивает риск жаркой и сухой погоды, которая может стать причиной лесных пожаров. С начала индустриальной эры, говорят ученые, атмосфера планеты уже потеплела примерно на 1,2 градуса по Цельсию.

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