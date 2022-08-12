"Они расположили технику вплотную к станции". Сотрудники Запорожской АЭС рассказали Би-би-си, что армия РФ держит их в заложниках

Джеймс Уотерхаус

Би-би-си, Киев

13 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Сотрудники оккупированной Запорожской АЭС рассказали Би-би-си, что российские войска используют станцию в качестве военной базы и держат их в заложниках.

Российская армия оккупировала территорию крупнейшей атомной электростанции в Европе в начале марта. Однако ее по-прежнему обслуживают украинские инженеры.

Недавно Москву обвинили в том, что она использует станцию "в качестве щита", нанося оттуда ракетные удары по близлежащим объектам.

А в четверг стало известно о новых обстрелах - и глава ООН выступил с новым предупреждением о том, что боевые действия вблизи ядерной станции могут привести к катастрофе.

Двое сотрудников АЭС рассказали Би-би-си о ежедневных угрозах похищения, а также о своих опасениях в связи с возможностью более масштабного радиоактивного заражения окрестных районов или даже полноценной ядерной катастрофы.

Из Никополя в Днепропетровской области Украины с берегов Днепра можно разглядеть Запорожскую АЭС - она находится примерно в 20 километрах.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, С другой стороны Днепра видны шесть реакторов АЭС

За последние несколько недель это город подвергся сильным обстрелам, только за одну ночь было выпущено до 120 ракет. Они прилетают со стороны Энергодара - города, где расположена АЭС.

В свою очередь, Энергодар и сама электростанция также подверглись сильному обстрелу.

Наблюдатели ООН утверждают, что если боевые действия не прекратятся и инспекторам не будет разрешен доступ к станции, существует "реальный риск ядерной катастрофы",

Украина и Россия обвиняют в обстрелах друг друга. Установить, что именно происходит, в условиях войны очень сложно, но риски вполне очевидны.

"Каким-то чудом люди уцелели"

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"Мой рабочий день - это постоянное напряжение", - рассказывает Би-би-си Светлана. Она связывается с нами при помощи текстовых сообщений.

Сейчас она и ее коллега Николай могут пользоваться только российскими сим-картами, а сигнал есть не везде. Мы не называем их настоящие имена из соображений безопасности.

"Возможности работать, как раньше, нет, ведь последнюю неделю нет даже возможности приехать на свое рабочее место - это опасно, - говорит Светлана. - В субботу был обстрел азотно-кислородной станции, вызвавший пожар. Каким-то чудом работающие там люди уцелели".

Другой житель Энергодара рассказывает нам, что цены в магазинах и аптеках сейчас в четыре раза выше, чем на территории, которую контролирует Украина, в городе не хватает врачей. Большинство банкоматов тоже закрыты.

Светлана много лет проработала на станции и говорит, что каждый день рядом с ней падают снаряды. "Психологическая ситуация тяжелая, ведь повсюду ходят военные с оружием и все фактически "под дулом", - добавляет она.

Россию обвиняют в размещении на АЭС около 500 военнослужащих. На недавно полученных кадрах видно, как внутрь комплекса въезжают военные машины, и Светлана не сомневается, что станция используется в качестве базы.

"Каждый день они ездят туда-сюда на своей технике, - говорит она. - Они расположили свою технику вплотную к зданиям станции, чтобы предотвратить прилеты от ВСУ".

Мы получаем текстовое сообщение Николая.

"Персонал сейчас - это заложники россиян, - говорится в нем. - Интернет они отключили, телефоны только стационарные, а питание в одной единственной столовой, другие они превратили в свои базы".

В Киеве считают, что российская армия начала обстреливать территорию, которую она оккупирует, чтобы протолкнуть ложные нарративы примерно такого содержания: "Украина на вас нападает, так что лучше проголосовать за присоединение к России, чтобы мы могли вас взять под защиту".

Назначенные Москвой "руководители" Запорожской области только что подписали распоряжение о проведении в скором времени референдума о присоединении к России. В прошлом Москва уже устраивала похожие "голосования", например, в аннексированном в 2014 году Крыму.

Николай продолжает: "Проход на все крыши запрещен, там они сделали свои наблюдательные пункты. Учебный корпус тоже стал их казармой".

"Сейчас все чаще персонал похищают просто на выходе со смены около ворот безопасности", - продолжает Николай. Почему происходят такие нападения - неясно, но местные жители рассказывают о запугивании, к которому прибегают россияне, чтобы установить свои порядки.

Светлана и Николай также рассказывают, что персонал АЭС не может должным образом следить за работой реактора. Описывая ситуацию на станции, они говорят, что российские солдаты повсюду оставляют мусор.

Запорожская АЭС: как развивался кризис

Март 2022 г.: вскоре после начала вторжения в Украину российские войска захватывают АЭС. Ее руководству сообщают, что теперь станция принадлежит российской государственной атомной энергетической компании "Росатом". Украинский персонал продолжает эксплуатировать АЭС под контролем России.

вскоре после начала вторжения в Украину российские войска захватывают АЭС. Ее руководству сообщают, что теперь станция принадлежит российской государственной атомной энергетической компании "Росатом". Украинский персонал продолжает эксплуатировать АЭС под контролем России. Июль: Появляются сообщения, что российские силы размещают на территории комплекса ракетные установки, превращая его в военную базу.

Появляются сообщения, что российские силы размещают на территории комплекса ракетные установки, превращая его в военную базу. 3 августа: Международное агентство по атомной энергии заявляет, что станция "полностью вышла из-под контроля" и нуждается в проверке и ремонте.

Международное агентство по атомной энергии заявляет, что станция "полностью вышла из-под контроля" и нуждается в проверке и ремонте. 5 августа: украинское агентство по атомной энергии "Энергоатом" заявляет, что два запуска российских ракет заставили операторов АЭС отключить один из реакторов от электросети.

украинское агентство по атомной энергии "Энергоатом" заявляет, что два запуска российских ракет заставили операторов АЭС отключить один из реакторов от электросети. 8 августа: Украина заявляет, что возобновившийся российский обстрел привел к повреждению трех датчиков радиации и ранению сотрудника. Назначенные Россией местные "власти" заявляют, что украинские силы обстреляли объект из реактивных систем залпового огня.

Украина заявляет, что возобновившийся российский обстрел привел к повреждению трех датчиков радиации и ранению сотрудника. Назначенные Россией местные "власти" заявляют, что украинские силы обстреляли объект из реактивных систем залпового огня. 10 августа: министры иностранных дел стран "семерки" заявляют, что Россия должна немедленно вернуть контроль над АЭС Украине.

министры иностранных дел стран "семерки" заявляют, что Россия должна немедленно вернуть контроль над АЭС Украине. 11 августа: сообщается о новых обстрелах станции, при этом Украина и Россия снова обвиняют друг друга.

Григорий Плачков, бывший глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, сказал нам, что пока россияне контролируют Запорожскую АЭС, риски велики. Он полагает, что российским специалистам потребовалось бы два-три месяца, чтобы перенаправить электроэнергию в российскую сеть, если бы они поставили себе такую задачу.

Энергодар - часть южной линии фронта, где в последние недели шли ожесточенные бои.

Однако крупных перемен на фронте по-прежнему не происходит. Это позволяет предположить, что крупнейшая в Европе атомная электростанция пока и дальше будет оставаться под контролем российской армии.

При участии Дарьи Сипигиной и Анны Черноус

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