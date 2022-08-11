В Бразилии дочь с помощью "ясновидящих" похитила у матери картины на 140 млн

11 августа 2022

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Среди похищенных картин была работа Тарсилы ду Амарал "Закат", которая одна оценивается в десятки миллионов

Полиция Бразилии арестовала женщину, которая, как говорят полицейские, создала причудливую и изощренную преступную схему с целью выудить у собственной престарелой матери деньги, драгоценности и произведения искусства на сумму свыше 142 млн долларов.

82-летняя Женевьева Богичи унаследовала обширную коллекцию живописи бразильских мастеров от своего покойного мужа, и дочь, Сабина Богичи, пустилась во все тяжкие, чтобы заполучить эти ценности.

Афера началась в 2020 году, когда к Женевьеве обратилась "ясновидящая", предсказавшая неминуемую смерть ее дочери.

После этого жертву стали водить по разным "ясновидящим", которые, пользуясь подробностями из личной жизни, которыми их снабдила сама Сабина, принялись вымогать у расстроенной и сбитой с толку женщины деньги якобы на "духовное исцеление" дочери.

В последующие месяцы, как утверждает полиция, дочь силой удерживала мать взаперти, а мошенники угрожали ей физической расправой. Сабина и ее подручные "ясновидящие" начали вывозить из дома произведения искусства под предлогом того, что они были "заряжены негативной энергией" и их "необходимо отмолить".

Как сообщил представитель полиции Жильберту Рибейру, после целого года мучений Женевьева стала подозревать неладное и все же решилась обратиться в полицию.

По словам полиции, в общей сложности у нее было похищено 16 полотен, включая работы таких известных бразильских мастеров как Сисеро Диас, Рубенс Герхман и Альберто Гиньяр.

Кроме того, у нее были украдены три картины одной из основоположниц бразильского модернизма Тарсилы ду Амарал, которые оцениваются почти в 140 млн долларов.

В среду в Рио-де-Жанейро в ходе полицейского рейда в доме одной из "ясновидящих" были обнаружены 11 похищенных картин, в том числе "Закат" кисти Амарал, который был спрятан под кроватью. Еще три картины были обнаружены в Сан-Паулу. Две других картины злоумышленники успели продать музею в Буэнос-Айресе. Их еще не вернули.