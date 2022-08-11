Афганский клерик погиб от бомбы, заложенной в протез ноги

41 минуту назад

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Подпись к фото, Шейх Рахимулла Хаккани (на фото он дает интервью Би-би-си в мае этого года) пользовался влиянием и известностью в Афганистане

В Кабуле в результате взрыва бомбиста-самоубийцы погиб известный афганский клерик шейх Рахимулла Хаккани, поддерживавший тесные связи с талибами и при этом издавший фетву в поддержку женского образования. Согласно поступившим с места сообщениям, Хаккани был убит в стенах исламской семинарии.

Как сообщили журналистам представители талибов, взрыв осуществил человек, заложивший бомбу в протез ноги и проникший в кабинет клерика.

Ответственность за эту акцию взяла на себя так называемое "Исламское государство" (запрещено в России и многих других странах), ранее уже покушавшееся на Хаккани, который выступал с резкой критикой джихадистской военизированной группировки "Исламское государство провинции Хорасан", действующей в Афганистане.

Хаккани стал одной из самых видных фигур, убитых в Афганистане после прихода к власти талибов в прошлом году.

"Это огромная потеря для Исламского эмирата Афганистана", - посетовал высокопоставленный представитель талибов, добавив, что власти расследуют это дело с целью выявления виновных.

На шейха Хаккани уже дважды совершались покушения. Последнее произошло в 2020 году: тогда в результате взрыва в религиозной школе в пакистанском Пешаваре погибло по меньшей мере 7 человек. Ответственность за акцию тоже взяло на себя ИГ.

Несмотря на свое имя, Рахимулла Хаккани не имел отношения к афганской военизированной группировке "Хаккани".

В интервью Би-би-си в мае этого года Хаккани доказывал, что афганские женщины и девочки должны иметь доступ к образованию.

"В шариате нет никакого оправдания запрета на образование для женщин, никакого оправдания, - говорил он тогда. - Все религиозные книги говорят, что женское образование допустимо и даже обязательно, потому что если, к примеру, женщина заболеет в условиях исламского Афганистана или Пакистана, и ей понадобится медицинская помощь, то будет намного лучше, если эту помощь ей окажет женщина-врач".