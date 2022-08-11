Снимок дикой кошки, поймавшей фламинго, получил первый приз всемирного конкурса фотографии дикой природы

31 минуту назад

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Автор фото, Dennis Stogsdill / Nature TTL

Изображение танзанийского каракала, поймавшего фламинго, получило первый приз в конкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2022.

Яркий снимок под названием "Кошка и ее добыча" фотографа Денниса Стогсдилла обошел на конкурсе фотографий дикой природы 8000 конкурентов со всего мира.

"Это и есть дикая природа, как она есть, - говорит основатель Nature TTL Уилл Николлс. - Каракал промок от погони за фламинго в воде, но вышел победителем. Контрастные цвета на фоне темного окружения действительно делают это изображение ярким — замечательно, что автору удалось увидеть эту сцену, не говоря уже о том, чтобы изящно запечатлеть ее на камеру".

Фотография также победила в категории "Поведение животных".

Вот фотографии-победительницы из других категорий с комментариями от фотографов.

"Поведение животных", второе место: "Африканский слон, пыхтящий пылью", Майкл Снедик

Автор фото, Michael Snedic / Nature TTL

Повалявшись в грязи, этот величественный африканский слон шел к нашему сафари-автомобилю в кратере Нгоронгоро в Танзании, Африка.

Он набрал немного пыли в свой хобот и вскоре повернул хобот вверх и выпустил огромный клуб.

Моя камера была настроена на непрерывную съемку, и я щелкал как сумасшедший - волнующий момент.

"Фотоловушки", победитель: "Ледяной медведь", Джеффри Рейно

Автор фото, Geoffrey Reynaud / Nature TTL

В канадском Юконе каждый год происходит уникальное явление.

Медведи обваливают свой мех в снегу, как бы "замораживают" его, и остаются под открытым небом до декабря, несмотря на температуру до -30°С.

Этот снимок был сделан фотоловушкой, установленной возле реки, примерно за два дня до снежной бури.

"Фотоловушки", второе место: "Вершина мира", Саша Фонсека

Автор фото, Sascha Fonseca / Nature TTL

Снежный барс высматривает добычу на зубчатых пиках горного хребта Ладакх в Индии.

Вокруг - лед и снего, но густая шерсть и мохнатые лапы этой кошки согревают ее.

Снимок сделан на цифровую зеркальную камеру-фотоловушку. Я в течение трех лет устанавливал фотоловушки в индийских Гималаях.

"Пейзажи", победитель: "Природа наносит ответный удар", Бертус Ханеком

Автор фото, Bertus Hanekom / Nature TTL

Гроза гремит над полем с подсолнухом, которому вопреки всему удалось выжить на свалке в засушливом регионе Кару в Южной Африке.

"Пейзажи", второе место: "Лава", Марек Бегальски

Автор фото, Marek Biegalski / Nature TTL

В марте 2021 года началось извержение вулкана Фаградальсфьялль в Гелдингадалире, Исландия.

Я сделал этот снимок 17 сентября - в тот день поток лавы был впечатляющим.

"Маленький мир", победитель: "Путешествие мотылька", Тибор Литауски

Автор фото, Tibor Litauszki / Nature TTL

Мне удалось сфотографировать эту бабочку летом в сумерках.

Чтобы следить за полетом, я использовал светодиодную фару, освещал мотылька вспышкой и создал сумеречное настроение с помощью мультиэкспозиции внутри камеры.

"Маленький мир", второе место: "Красотка в пыльце", Тим Крэбб

Автор фото, Tim Crabb / Nature TTL

Мотылек Micropterix calthella, покрытый золотыми шариками пыльцы цветка ползучего лютика, в парке Маттерс Мур в Британии.

Изображение представляет собой компиляцию снимков с использованием фокус-стекинга.

"Ночное небо", победитель: "Вершина Австралии", Жослен Корну

Автор фото, Josselin Cornou / Nature TTL

Это фото сделано во время поездки на гору Косцюшко - самую высокую точку Австралии, расположенную на юге штата Новый Южный Уэльс.

Это также одно из лучших мест для съемки Млечного Пути, отчасти благодаря темному небу.

"Ночное небо", второе место: "Удивительное", Мауро Тронто

Автор фото, Mauro Tronto / Nature TTL

Этот снимок - смесь волшебных элементов: лунный свет, преломляющийся и образующий великолепную радугу, прекрасное северное сияние прямо над ним и Годафосс - впечатляющий водопад в Исландии.

Все явления реальны и происходят одновременно.

"Под водой", победитель: "Закатный луч", Энди Шмид

Автор фото, Andy Schmid / Nature TTL

Розовый скат-хвостокол, рассекающий стаю рыб-знаменосцев, снят на фоне заходящего солнца ближе к вечеру в знаменитом месте для дайвинга Tuna Factory, расположенном недалеко от Мале, столицы Мальдивских островов.

Под водой, второе место: "Икра" Талии Грейс

Автор фото, Talia Greis / Nature TTL

Самец восточного зубатого эпигонуса несет во рту икру. Он будет держать яйца в течение месяца, пока они не вылупятся.

"Городская дикая природа", победитель: "Городской заяц", Ян Пьеха

Автор фото, Jan Piecha / Nature TTL

Днем это место на окраине Касселя в Германии заполнено людьми, занимающимися своими повседневными делами, а ночью оно принадлежит животным.

"Городская дикая природа", второе место: "Мегаполис светлячков", Жослен Корну

Автор фото, Josselin Coronou / Nature TTL

Этот старый заброшенный железнодорожный вокзал в австралийском Хеленсбурге стал городом светлячков, которые освещают его в дождливые дни.

Чтобы сделать это фото, мне пришлось отправиться на старый вокзал в непогоду, когда появляется этот светящийся водопад.

Через день после того, как была сделана эта фотография, туннель затопило.

"Дикие портреты", победитель: "Я тебя вижу", Томаш Шпила

Автор фото, Tomasz Szpila / Nature TTL

Когда огромный лев смотрит вам прямо в глаза, ты сразу забываешь, что сидишь в машине в безопасности, инстинктивно съеживаешься и медленно протискиваешься вглубь автомобиля, чтобы не спровоцировать хищника.

К счастью, лев и его братья были заняты поеданием молодого буйвола, которого поймали несколькими минутами ранее.

"Дикие портреты", второе место: "Момент дикой природы", Мэтт Энгельманн

Автор фото, Matt Engelmann / Nature TTL

Я осторожно наблюдал за этой лисой в течение месяца в Граубюндене, Швейцария, и заметил, что это место хорошо подходит для снимка.

Фото сделано широкоугольным объективом с дистанционным спуском затвора, чтобы не спугнуть лису.

"Моложе 16 лет", победитель: "Точки обзора", Ачинтья Мурти

Автор фото, Achintya Murthy / Nature TTL

Малабарские попугаи удивительные создания, их еще называют синекрылыми попугаями. Обычно они сбиваются в большие стаи.

Мне повезло сделать этот снимок в месте гнездования этих птиц в индийском штате Карнатака.

Эти двое дерутся из-за рисовых зерен, рассыпанных на пеньке.

"Моложе 16 лет", второе место: "Большая хохлатая чомга", Максимилиан Пачковски

Автор фото, Maksymilian Paczkowski / Nature TTL

В Польше, недалеко от Познани, где я живу, есть пруд, на котором водится чомга [водоплавающая птица, которую еще называют "поганка"].

В этом пруду гнездятся как минимум четыре их вида, и они довольно спокойно относятся к людям, поскольку сюда часто приходят рыбаки.