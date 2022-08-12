Герхард Шредер решил судиться с бундестагом из-за утерянных привилегий

час назад

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Автор фото, Getty Images

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, известный своими весьма тесными отношениями с Владимиром Путиным, судится с бундестагом из-за отмены некоторых причитающихся ему, как он полагает, пенсионных привилегий.

В пятницу адвокат Шредера, которого пока что лишили кабинета и персонала, заявил журналистам, что подал соответствующий иск в административный суд Берлина.

В бундестаге сообщили, что извещение об иске пока не получали, и потому не могут комментировать ситуацию.

Принимая решение о лишении Шредера определенных привилегий, бюджетная комиссия заключила, что он более не выполняет обязательства, связанные с его должностью.

Адвокат экс-канцлера Микаэль Нагель утверждает, что решение отказать Шредеру в кабинете и персонале, которые оплачиваются из средств налогоплательщиков, противоречит закону.

Нагель добавил также, что Шредер, занимавший пост канцлера с 1998 по 2005 год, просил, чтобы комиссия заслушала его, однако ему не дали возможности высказаться.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Герхард Шредер неоднократно встречался с Владимиром Путиным

В мае Шредер вышел из совета директоров российской нефтяной компании "Роснефть" и отказался от места в наблюдательном совете другого российского энергетического гиганта - "Газпрома". При этом он продолжает поддерждивать тесные связи с Кремлем, за что его критикуют на Западе.

В первые дни войны Шредер осудил нападение России на Украину, но не перестал поддерживать связи с Москвой. Не далее как в конце июля Шредер побывал в Москве, где встречался с Владимиром Путиным, после чего заявил, что Москва готова путем переговоров решить вопрос о войне в Украине.

Владимир Зеленский назвал это заявление Шредера "отвратительным".