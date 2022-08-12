Семья американской актрисы Энн Хеч сообщила, что она не выживет после автокатастрофы

51 минуту назад

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Автор фото, Reuters

Американская актриса Энн Хеч не выживет после автокатастрофы, сообщила ее семья. На прошлой неделе Хеч врезалась на своем автомобиле в двухэтажное здание в Лос-Анджелесе, с тех пор она находится в коме.

По сообщению близких актрисы, она страдает от острого аноксического поражения головного мозга (при таком повреждении мозг испытывает нехватку кислорода).

"Мы хотим поблагодарить всех за добрые пожелания и молитвы о выздоровлении Энн", - сказано в заявлении семьи.

Близкие актрисы уточняют, что сейчас врачи поддерживают жизнедеятельность ее органов, чтобы установить, можно ли их использовать в донорских целях.

Хеч попала в аварию в пятницу на прошлой неделе. По сообщению полиции, она на большой скорости врезалась в жилой дом в Лос-Анджелесе, после чего ее машина загорелась, для тушения пожара понадобилось около часа.

Полиция уточнила, что предварительные результаты анализов крови показали присутствие в ее организме химических веществ, однако чтобы установить, о каких именно препаратах идет речь, нужны дополнительные исследования.

Автор фото, Universal Pictures Подпись к фото, Энн Хеч снималась в ремейке фильма "Психо", выпущенном в 1998 году

Полицейский департамент Лос-Анджелеса сообщает, что авария квалифицируется как происшествие, связанное с управлением автомобилем в нетрезвом виде.

Хеч, которой сейчас 53 года, известна ролями в таких популярных голливудских фильмах, как "Донни Браско" (там она снималась вместе с Аль Пачино и Джонни Деппом), а также "Я знаю, что вы сделали прошлым летом".

Она также играла главную роль в ремейке классического фильма Альфреда Хичкока "Психо", выпущенном в 1998 году.

В последние годы Хеч принимала участие в танцевальном телешоу Dancing with the Stars (американской версии популярной во всем мире программы "Танцы со звездами").

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