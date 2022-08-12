"Долой власть банков!" Ливанец ворвался в банк с оружием и стал национальным героем

29 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Около банка собралась толпа людей, которые выражали поддержку захватившему заложников

Житель Ливана, который при помощи оружия и канистры с бензином попытался забрать свои сбережения в одном из банков Бейрута, стал национальным героем.

В Ливане уже несколько лет продолжается глубокий экономический кризис, и банки страны установили жесткие ограничения на доступ людей к своим сбережениям. Они действуют с 2019 года. Власти также ограничивают переводы денег за рубеж.

Как сообщает агентство Франс пресс, житель Бейрута вошел в банк с оружием, разлил в здании бензин и потребовал отдать ему сбережения, чтобы оплатить больничные счета членов своей семьи.

Брат подозреваемого в интервью журналистам объяснил ситуацию так: "У моего брата в лежит на счету в банке 210 тыс. долларов, а он хочет снять всего 5,5 тыс., чтобы заплатить за больницу".

Жена этого человека и брат, которые во время нападения находились около банка, заявили, что "так же должны поступать все люди", чтобы получить "принадлежащее им по праву".

Противостояние, которое продолжалось шесть часов, закончилось победой клиента: после переговоров он получил в банке 35 тыс. долларов. Подозреваемый в нападении и заложники покинули здание под охраной полиции.

Ливанские правоохранительные органы пока не сообщили, намерены ли они предъявить обвинения в связи с инцидентом. Однако, как собщает ливанская пресса, позже он был арестован.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сообщается, что в банк ворвался этот человек. Он требовал выдать ему часть сбережений

Действия нападавшего моментально получили поддержку жителей страны - около здания банка собралась толпа людей, которые начали скандировать "Ты - герой!" и "Долой власть банков!" Его фотография также начала активно распространяться в социальных сетях.

"Подобные инциденты происходят постоянно", - сказал агентству Франс пресс глава ливанского профсоюза банковских работников Джордж аль-Хадж.

В январе этого года один из клиентов взял в здании банка несколько десятков заложников, требуя выдать ему сбережения в долларах США.

"Вкладчики хотят получить свои деньги и к сожалению, их гнев выплескивается на сотрудников банков, которые не могут связаться с начальством", - говорит аль-Хадж.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Многие жители Ливана выступили в поддержку действий нападавшего

В течение кризиса ливанская валюта потеряла более 90% стоимости, по данным ООН, четыре пятых населения живет в бедности. Цены на основные продукты продолжают расти, в стране не хватает лекарств и зерна.

Инцидент с захватом банка в Ливане в чем-то похож на сюжет классического голливудского фильма 1975 года "Собачий полдень" (Dog Day Afternoon) с Аль Пачино.

В одном из эпизодов этой ленты толпа зевак внезапно начинает поддерживать пытающегося ограбить нью-йоркский банк главного героя, которого играет Пачино.

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