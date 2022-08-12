Российская экономика в ожидании "потенциального роста"? О чем говорит снижение ВВП России на 4% во II квартале

50 минут назад

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Автор фото, Getty Images

ВВП России во II квартале 2022 года снизился на 4% по сравнению со II кварталом 2021 года, следует из опубликованного сегодня отчета Росстата. В Банке России в пятницу заявили, что по итогам 2022 года российский ВВП может сократиться на 4-6%, но пообещали, что в 2025 году экономика России вернется к "потенциальным темпам роста".

Более подробные данные о ВВП России за II квартал Росстат представит 9 сентября.

Опубликованные 12 августа данные Росстата совпали с прогнозами минэкономразвития, которое ранее оценивало спад ВВП во II квартале также на 4% в годовом выражении.

Росстат пока не дал свою оценку динамики ВВП в целом за первое полугодие. Минэкономразвития ранее оценивало снижение ВВП в I квартале в 0,5% по сравнению с I кварталом 2021 года.

От глубокого кризиса - к застою

Редактор отдела экономики Русской службы Би-би-си Ольга Шамина о перспективах российского ВВП

Сразу после начала войны, в конце февраля - начале марта, многие экономисты предсказывали настоящий экономический апокалипсис: спад более чем на 10%, гиперинфляция, дефицит товаров и обнищание населения. Многие говорили, что кризис будет более глубоким и долгим, чем то, что Россия пережила в 1990-е годы.

Однако всего этого не произошло. Вместо гиперинфляции в экономике России началась дефляция - цены падают, но и это - очень тревожный сигнал. Дефицита тоже не случилось: вместо этого товары постепенно начали завозить через параллельный импорт - правда, часто по более высоким ценам и не в достаточном количестве.

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Рубль удалось стабилизировать с помощью ограничительных мер со стороны Центрального банка, и теперь власти не знают, как заставить его снижаться. Слишком дорогая валюта опасна для бюджета и бизнеса, который никак не может переориентировать экспорт в страны Азии и Африки.

Собственно, ВВП падает намного меньшими темпами, чем предсказывали ранее. Настроения бизнеса постепенно улучшаются, но вряд ли стоит ожидать реального оживления экономики или ее быстрой перестройки.

Центральный банк недавно описал ситуацию в российской экономике как "ловушку адаптационных ожиданий". Потребители не хотят тратить деньги и не особо спешат покупать неизвестные бренды по высоким ценам. Бизнес же пока не готов закупать большие партии товаров и как-то радикально снижать цены.

В итоге экономика замерла, а в стране началась дефляция - цены постепенно снижаются. Дефляция тоже может стать ловушкой: снижение цен, если оно не связано с эффектом сезонности, говорит о депрессивных настроениях в обществе. Если никто ничего не покупает и цены хоть немного не растут, то и бизнес перестает инвестировать, развиваться и расширять производство.

Фактически Россия смогла избежать острого кризиса, но оказалась перед новым риском: ВВП может медленно падать несколько лет, а экономика затем не будет быстро восстанавливаться. Западные технологии для России будут в целом недоступны, уже произошла "утечка мозгов" - это видно хотя бы на эмиграции программистов.

Все это может стать предвестником застоя, продолжительной стагнации, которая сменит кризис. Как это будет выглядеть?

Люди будут жить, что-то зарабатывать, но их перспективы и возможности будут снижаться. А Россия будет постепенно отставать от других стран технологически и все больше зависеть от тех, кто с ней еще готов сотрудничать, - в первую очередь, от Китая.

В пятницу свой прогноз динамики основных экономических показателей российской экономики в 2022-2025 годах опубликовал и Центробанк РФ. Из него следует, что в 2022 году и в течение большей части 2023 года российская экономика будет сокращаться.

В 2022 году экономика России вступила в фазу структурной перестройки из-за введения беспрецедентных внешних торговых и финансовых ограничений, объяснили в Банке России.

По итогам 2022 года, прогнозирует регулятор, ВВП России сократится на 4-6%. В 2023-м снижение составит 1-4%. При этом в четвертом квартале 2023 года экономика вырастет на 1,0-2,5%, утверждается в прогнозе, а в 2024 году "восстановительный рост" продолжится.

"В 2025 году экономика вернется к потенциальным темпам роста в 1,5-2,5%", - считает ЦБ.

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