Писатель Салман Рушди, чьей смерти желал Иран, подвергся нападению в США
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Писатель Салман Рушди, чьей смерти желал Иран, подвергся нападению в США.
Как передают мировые агентства, Рушди готовился выступить с лекцией в одном институте в Нью-Йорке, и его уже представляли публике, когда на сцену выскочил неизвестный и напал на писателя.
По данным агентства Франс Пресс, полиция сообщает, что нападавший ударил Рушди ножом.
Рушди, как сообщают агентства, упал. Нападавшего скрутили.
Рушди на носилках вынесли из здания Института Чотакуа и на вертолете увезли в больницу. Информации о состоянии писателя пока нет.
Индиец Салман Рушди - автор книги об исламе "Сатанинские стихи". Многие мусульмане сочли ее богохульной, и в 1988 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву-указ убить Рушди. За голову писателя, живущего на Западе, один иранский исламский фонд обещает 3,3 млн долларов.
Новость дополняется.