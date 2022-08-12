Писатель Салман Рушди, чьей смерти желал Иран, подвергся нападению в США

12 августа 2022, 15:27 GMT Обновлено 17 минут назад

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Писатель Салман Рушди, чьей смерти желал Иран, подвергся нападению в США.

Как передают мировые агентства, Рушди готовился выступить с лекцией в одном институте в Нью-Йорке, и его уже представляли публике, когда на сцену выскочил неизвестный и напал на писателя.

По данным агентства Франс Пресс, полиция сообщает, что нападавший ударил Рушди ножом.

Рушди, как сообщают агентства, упал. Нападавшего скрутили.

Рушди на носилках вынесли из здания Института Чотакуа и на вертолете увезли в больницу. Информации о состоянии писателя пока нет.

Индиец Салман Рушди - автор книги об исламе "Сатанинские стихи". Многие мусульмане сочли ее богохульной, и в 1988 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву-указ убить Рушди. За голову писателя, живущего на Западе, один иранский исламский фонд обещает 3,3 млн долларов.