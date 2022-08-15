Британия первой в мире одобрила вакцину против двух вариантов ковида

час назад

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Автор фото, Getty Images

Великобритания первой в мире одобрила двойную вакцину, которая действует и против первоначального варианта ковида, и против нового варианта "Омикрон".

Усовершенствованная вакцина, разработанная американской компанией Moderna, будет предложена в качестве бустерной прививки уже этой осенью и обещает дать дополнительную защиту от разных штаммов вируса. В первую очередь вакцинироваться будут люди из группы риска и все, кому за 50.

Первые вакцины от коронавируса были разработаны сразу несколькими компаниями в рекордно короткие сроки - через считанные месяцы после того, как в конце 2019 года в Китае были выявлены первые случаи заражения.

Но с тех пор вирус многократно мутировал, и появились новые его варианты, способные обходить иммунную защиту, которую дают вакцины, в результате чего во всем мире наблюдаются продолжаются новые, уже не столь смертоносные, но по-прежнему опасные вспышки заболевания.

"Специально заточенная вакцина"

Вакцина компании Moderna призвана бороться как с первоначальным вариантом коронавируса, так и с первым штаммом "Омикрона" (BA.1), который появился прошлой зимой. Эту вакцину называют также бивалентной, поскольку она нацелена сразу на два варианта ковида.

Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Великобритании после изучения результатов клинических исследований (вакцина была испытана на 437 пациентах и доказала свою безопасность и повышенный уровень защиты от заражения ковидом) дало добро на применение этой вакцины для взрослых.

"Первое поколение вакцин от ковида, применяемой в Британии, продолжает оставаться важной защитой от этого заболевания и спасает жизни, - подчеркивает исполнительный директор MHRA доктор Джун Рэйн. - А бивалентная вакцина является специально заточенным инструментом для защиты нас от ковида по мере того, как вирус продолжает мутировать".

Впрочем, несмотря на доказанную улучшенную защиту от известных вариантов, никто не может с уверенностью предсказать, что нас ожидает в ближайшие месяцы, и насколько хорошо проявит себя новая улучшенная вакцина.

В общей сложности осенняя бустерная прививка будет полагаться примерно 26 млн жителям Британии. В первую очередь планируется делать повторные прививки работникам системы здравоохранения и социального обеспечения, которые потенциально контактируют с большим числом людей, а также тем, у кого изначально есть проблемы со здоровьем или ослаблена иммунная система.

Moderna обещает, что к концу года поставит в Британию 13 млн доз.