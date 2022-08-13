Глава военной разведки Британии оценил перспективы войны в Украине: "прорыва в ближайшие месяцы не будет"

Джонатан Бил

корреспондент Би-би-си по вопросам обороны

38 минут назад

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Автор фото, OLGA MALTSEVA/AFP Подпись к фото, России приходится перенаправлять войска на юг Украины, где она оказалась под давлением ВСУ

Глава британской военной разведки Джим Хокенхалл заявил в интервью Би-би-си, что на войне России против Украины в этом году не стоит ожидать явных успехов одной из противоборствующих сторон. Он также сказал, что западные спецслужбы уделяют очень большое внимание возможности применения Россией тактического ядерного оружия.

23 февраля Хокенхалл работал до позднего вечера. В полночь он приехал домой на велосипеде и лег спать примерно в 01:00.

Час спустя его разбудил телефонный звонок: генералу сообщили о неких странных событиях на украинской границе. Поэтому он снова вел на велосипед и отправился на работу.

Вскоре после этого было получено подтверждение, что российские войска действительно вторглись в Украину. И уже через несколько минут, ранним утром 24 февраля, Хокенхалл доложил премьер-министру Великобритании и министру обороны, что в Европе начался крупнейший вооруженный конфликт после Второй мировой войны.

Как глава британской военной разведки генерал Хокенхалл в течение последних четырех лет работает за кулисами политики, управляя организацией, которая постоянно имеет дело со строго засекреченной информацией. Война в Украине сделала эту деятельность - и работу Хокенхалла - еще более важной.

Генерал признается, что начал всерьез верить в возможность полномасштабного вторжения России в Украину в ноябре прошлого года. Именно тогда он подумал, что "именно это и произойдет", вспоминает Хокенхалл.

За неделю до начала войны он принял крайне необычное решение и опубликовал в "Твиттере" карту, предсказавшую планы России по вторжению в Украину. По его словам, пойти на это было непросто, однако генерал был убежден, что такая информация должна была стать публичной. "Важно сказать правду еще до того, как появится ложь", - говорит по этому поводу Хокенхалл.

Он также защищает решение стран Запада постоянно обращать внимание на опасность использования Россией химического и биологического оружия. Генерал считает, что эта информация помогла предотвратить проведение Москвой так называемых "операций под чужим флагом", чтобы попытаться представить Украину или Запад виновниками конфликта.

Не очень точная наука

Публикация настолько большого объема засекреченных разведданных, как происходит сейчас, - явление крайне необычное.

Автор фото, SOPA Images Подпись к фото, Хокенхалл понял, что вторжение, скорее всего, неизбежно еще в ноябре прошлого года

С начала войны британская военная разведка ежедневно публикует сводки о ситуации на фронте.

Но разведка - это не точная наука, ее предсказания делаются на основе различных вероятностей, и некоторые события стали для британских секретных служб неожиданностью.

По словам Хокенхалла, все ожидания превзошло единство стран Запада и сила сопротивления украинских войск. Настолько же неожиданными стали провалы российской армии, командование, система управления и логистика которой оказались неудовлетворительными. Вооруженные силы РФ также страдают от политического вмешательства в их деятельность на стратегическом и тактическом уровнях, добавляет генерал.

Как уверяет Хокенхалл, российские политики и военные не слишком доверяют друг другу. Глава британской военной разведки признается, что его удивило настолько большое число проблем армии РФ, которые она испытывает одновременно.

Что будет дальше?

Нам стоит очень осторожно относиться к "черно-белому" подходу к оценке этой войны: что одна из сторон победит или проиграет, или что конфликт войдет в "патовую" фазу, отмечает Хокенхалл.

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Россия вряд ли в ближайшем будущем применит ядерное оружие, считает Хокенхалл

Он говорит, что Россия явно пытается накопить большее количество войск - и терпит значительные потери. Ей также приходится перенаправлять часть формирований с Донбасса на южный фронт, где, по оценкам британского генерала, она находится под значительным давлением украинских сил в районе Херсона.

Однако Хокенхалл считает, что ожидать значительных перемен на юге в течение ближайших месяцев не нужно. Он вполне понимает желание Украины вернуть свою территорию, но предсказывает, что ни одна из сторон не добьется на этом участке решающих успехов - при том, что они несомненно будут вести там наступления и контрнаступления.

Глава британской военной разведки призывает готовиться к затяжному конфликту.

Ядерный вопрос

Это вызывает другой вопрос - что предпримет президент Владимир Путин, если он так и не сможет добиться выполнения своих военных задач? Может ли он прибегнуть к использованию ядерного оружия?

По словам генерала Хокенхалла, за этим вопросом следят "в высшей степени внимательно".

В отличие от стран Запада, Россия допускает в своей военной доктрине использование тактического ядерного оружия.

Хотя Хокенхалл не считает, что Москва может в ближайшее время использовать ядерные боезаряды, он готов и дальше уделять такой вероятности внимание. Шансы на "ядерное" развитие конфликта могут меняться, если изменится ситуация на поле боя, объясняет генерал.

Опасения относительно Китая

Проведя четыре года на посту руководителя британской военной разведки, генерал Хокенхалл теперь возглавит Британское Стратегическое командование, которое среди прочего курирует использование спецназа, а также действия в космосе и в киберпространстве.

Автор фото, NOEL CELIS Подпись к фото, Китай провел масштабные военные учения около Тайваня

Он по-прежнему считает самой большой угрозой Россию, однако также озабочен в связи с действиями Китая.

В последние недели Пекин усиливает военную активность вокруг Тайваня. В связи с этим Хокенхалл говорит что не может не считать проблемой "невероятную военную модернизацию в стране, которая намерена решить политический вопрос".

В ближайшем будущем британской военной разведке проще работать явно не станет.

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