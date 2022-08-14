Нападение на автобус около Стены Плача в Иерусалиме: ранено восемь человек

26 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Израильская полиция на месте происшествия

В ночь на воскресенье вооруженный человек открыл огонь по автобусу около Стены Плача в Иерусалиме, в результате чего ранения получили по меньшей мере восемь человек, сообщают власти Израиля.

Нападение произошло в 01:24 по местному времени, когда верующие возвращались с молитвы у Стены Плача. Подозреваемый в нападении 27-летний палестинец из Восточного Иерусалима скрылся с места происшествия, однако затем, по сообщениям прессы, сдался властям. Израильская полиция пока не подтвердила, что именно этот человек открыл огонь.

Правоохранительные органы квалифицируют нападение как теракт. В заявлении для Би-би-си премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что причастные к нападению "заплатят за вред, нанесенный нашим мирным жителям".

Автор фото, Getty Images

Водитель попавшего под обстрел автобуса Дэниел Каневский сообщил, что в момент нападения он был заполнен пассажирами. "Мы спустили пандус для человека на инвалидном кресле, а потом началась стрельба. Все начали кричать и упали на пол. Я попытался уехать, но автобус не может двигаться с открытым пандусом", - сказал он журналистам.

В социальных сетях распространяются видео с места происшествия, на которых видны вооруженные сотрудники полиции. В течение некоторого времени выход из комплекса около Стены Плача был закрыт.

Автор фото, Reuters

Два раненых человека остаются в критическом состоянии, в том числе беременная женщина. Ей было срочно сделано кесарево сечение, новорожденный ребенок жив, он находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

По данным израильской прессы, четыре пострадавших человека - члены одной семьи из Нью-Йорка, посещавшей Израиль.

Стена плача - одно из самых святых мест для верующих иудеев. Каждый год сюда приезжают на молитву тысячи людей.

Инцидент произошел неделю спустя после вооруженной операции Израиля в секторе Газа, в результате которой там было убито 47 человек.

Израильская армия провела массированную воздушную и артиллерийскую бомбардировку позиций "Исламского джихада" в Газе, сотни человек были ранены. Палестинские боевики выпустили по Израилю более тысячи ракет, в результате чего жители южных районов и крупных городов, включая Тель-Авив, были вынуждены спуститься в убежища.

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