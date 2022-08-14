Взрыв на складе пиротехники на оптовом рынке "Сурмалу" в Ереване: один человек погиб и 26 ранены
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При взрыве на оптовом рынке "Сурмалу" неподалеку от центра Еревана один человек погиб и еще 26 ранены, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Армении.
Взрыв на территории оптово-розничного рынка "Сурмалу" прогремел в 13:23 по местному времени в воскресенье, затем вспыхнул пожар.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении сообщает, что на месте происшествия работают пожарные и сотрудники спасательных служб.
В социальных сетях распространяются кадры, на которых видны клубы дыма над городом и слышны многочисленные взрывы. По данным агентства "Новости Армения", "загорелся склад фейерверков и салютов".
Пресс-секретарь мэрии Еревана Левон Сардарян в интервью ТАСС подтвердил данные о взрыве на складе "материалов для фейерверков".
Очевидцы говорят, что есть угроза второго взрыва. Из-за сильного задымления жители близлежащих домов держат окна закрытыми.
Торговый центр "Сурмалу" специализируется на оптовой продаже различных товаров.
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