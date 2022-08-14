Пересохший от засухи Рейн уже в понедельник может стать непригодным для судоходства

14 августа 2022, 16:47 GMT Обновлено 27 минут назад

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Подпись к фото, Съемочная группа Би-би-си в пересохшем русле Рейна в минувшую пятницу

Уровень воды в Рейне упал до рекордно низкой отметки из-за продолжающейся в Германии сильной засухи. Это сильно усложняет судоходство на реке, являющейся одной из основных транспортных артерий Европы.

По мнению экспертов, опрошенных агентством Рейтер, это может привести к падению ВВП Германии на 0,5%.

Крупные баржи вместительностью до 3000 тонн уже сейчас не могут пройти по реке в районах Кауба и Дуйсбурга, где уровень воды упал почти до 40 см. Клиенты перевозчиков вынуждены арендовать более мелкие суда, что обходится им значительно дороже.

Дождей в ближайшее время не ожидается и, согласно прогнозу федерального управления водных путей Германии, к понедельнику уровень воды в реке может упасть до отметки, которая сделает проход судов по реке невозможным.

Еще в пятницу руководство транспортной компании Contargo - одного из крупнейших грузоперевозчиков - заявило, что прекращает большую часть транспортировок в средней и верхней части реки и попытается доставить оставшиеся грузы по земле.

"Из соображений безопасности нам придется в значительной степени прекратить нашу навигацию по Верхнему и Среднему Рейну", - предупредили представители Contargo.

По воде (морю и Рейну) в Германии перевозят около 4% всех грузов, но главное - именно по реке обычно поступает уголь для электростанций, которые начали снова вводить в работу из-за сокращений поставок российского газа.

"Под нами осталось 30 см воды"

Рейн берет свое начало в Швейцарии и протекает через несколько европейских стран, включая Францию и Германию, впадает в море в районе Нидерландов.

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Высыхание этой реки на фоне затяжного рекордно жаркого лета в Европе грозит серьезными проблемами бизнесу, жителям и энергоснабжению, причем последствия кризиса продолжат ощущаться в долгосрочной перспективе - зимой и в следующем году.

Несколько паромных переправ через Рейн в городе Кауб и его окрестностях уже были вынуждены прекратить работу. Капитан одной из них Андре Кимпель расказал корреспонденту Би-би-си в Германии Дженни Хилл, что все еще перевозит людей и их машины на противоположный берег - пока.

"Это не шутки, - поясняет Кимпель, бросая на сверкающую на солнце реку полный беспокойства опытный взгляд. - Под нами 1,5 м воды, а осадка нашего парома - примерно 1,20 м. Таким образом, в запасе остается всего 30 сантиметров".

Падение уровня воды здесь не является чем-то необычным, но, по словам капитана Кимпеля, в последние годы это происходит чаще.

"Раньше у нас часто случались наводнения. Теперь у нас часто маловодье", - сетует капитан.

Рядом на берегу реки есть старая измерительная станция. Любой шкипер, желающий войти в Верхний Рейн, должен первым делом убедиться, что указанный здесь "официальный" уровень воды не ниже допустимого.

Самое низкое значение, когда-либо зарегистрированное в этом месте, датчики показали в октябре 2018 года, когда уровень воды в реке опустился до 25 см. Сейчас те же датчики показывают 42 см, однако ожидается, что в ближайшие дни вода упадет еще сильнее.

Подпись к фото, Капитан Андре Кимпель, который пока все еще перевозит людей и их машины с одного берега на другой, говорит, что под дном его парома осталось всего 30 см воды

Чуть дальше вверх по реке проблему видно невооруженным глазом.

В городе Бинген большие участки русла реки обнажены, выбеленные булыжники сохнут на палящем солнце. Жители близлежащего городка пробираются по камням, обычно скрытым под водой, чтобы сделать фото. Местные жители признаются, что никогда не видели Рейн таким маловодным.

Рейн - одна из главных водных магистралей Европы. По реке ходят баржи, доставляющие сырье для расположенных вдоль берега заводов и электростанций. Готовую продукцию тоже вывозят именно речным транспортом - в обычное время это самый простой и дешевый способ перевозки.

Некоторые крупные суда уже не могут пройти по реке до нужного места. Многим перевозчикам пришлось снизить загрузку судов, чтобы уменьшить их осадку - и, соответственно, повысить проходимость. Однако это, в свою очередь, увеличивает расходы на транспортировку.

Верхний Рейн, скорее всего, окажется полностью непригоден для судоходства, говорит Мартина Беккер из транспортной компании HGK Shipping. Маловодье, по ее словам, случается каждый год, но такое происходит впервые.

"Это довольно необычно, особенно для этого времени года. В норме июль и август - довольно влажные месяцы с большим количеством дождей и хорошим уровнем воды", - объясняет Беккер.

Маловодье, по ее словам, обычно наступает позже, в октябре.

"Это необычная для нас ситуация, - продолжает Беккер - Вопрос в том, что теперь будет в октябре, когда обычно наступают засушливые месяцы. Мы уже приближаемся к рекордно низкому уровню, который был у нас в 2018 году и можем достичь этого уровня уже на следующей неделе".

Ущерб для экономики

Эксперты предупреждают, что маловодье может нанести значительный ущерб экономике Германии.

Природные аномалии, такие как экстремальная жара, засуха и наводнения, уже обходятся бюджету Германии по меньшей мере в 6,6 млрд евро ежегодно на протяжении последних двадцати лет. Это следует из недавнего доклада компании экономических исследований Prognos.

В 2018-2019 ущерб из-за жары для Германии исчислялся 25,6 млрд евро. Еще в 9 млрд в тот же период обошлось снижение производительности труда в промышленности. Наводнения в 2021 обошлись бюджету почти в 40 млдр евро.

Подпись к фото, Большая часть угля для электростанций в германии доставляется баржами по реке

Мало засухи, так еще и политический кризис на фоне войны в Украине добавил проблем.

Решение Владимира Путина, фактически превратившее газопровод в орудие шантажа, повергло Германию в хаос.

Коалиционное правительство страны изо всех сил пытается обеспечить альтернативные поставки энергоносителей. Планируют построить несколько плавучих терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Договариваются о поставках с другими странами, такими как Катар.

Несмотря на данное Берлином обещание полностью отказаться от сжигания угля - правительство Германии взяло на себя обязательство к 2045 году стать углеродно-нейтральной страной - теперь в стране запускают законсервированные ранее угольные электростанции.

Большую часть угля для этих станций перевозят баржами по реке.

Тяжело придется и тем, кто живет у реки или работает на ней.

Правительственное агентство, которое следит за уровнем воды, говорит, что нынешний низкий уровень воды может быть просто частью нормального явления. Но, отмечают они, такие явления становятся более интенсивными в результате изменения климата и говорят, что ситуация ухудшится во второй половине этого века.