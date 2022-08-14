Умер художник Дмитрий Врубель, автор граффити "Братский поцелуй"

10 минут назад

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В Берлине в возрасте 62 лет скончался художник Дмитрий Врубель, автор граффити "Братский поцелуй" советского лидера Леонида Брежнева и главы ГДР Эриха Хонеккера на Берлинской стене и многих других известных работ.

По информации источников СМИ, причиной смерти художника были осложнения от коронавируса.

О смерти Врубеля сообщили несколько российских журналистов и искусствоведов.

Дмитрий Врубель родился в Москве в 1960, в 1975 он создал свое первое художественное произведение, картину "Суд Пилата".

В 1978-1980 годах году Врубель учился в Московском государственном педагогическом институте на художественно-графическом факультете, но не доучился. Впрочем, несмотря на это в 1983 году его приняли в состав Союза Художников СССР.

В 1986 Врубель организовал в своей квартире импровизированную галерею, а в 1987 стал членом "Клуба авангардистов" (КЛАВА) в который также входили Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн, Никита Алексеев и другие художники.

В 1990 году Врубель перебрался в Берлин. В том же году на уцелевшем фрагменте Берлинской стены им была написана знаменитая картина "Братский поцелуй", на которой генсек Леонид Брежнев целует лидера ГДР Эрика Хонеккера.

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Граффити стало одним из самых известных уличных рисунков в мире. В 2009 году "Братский поцелуй" был стёрт в рамках реставрации стены к 20-летнему юбилею ее сноса, но Врубель согласился отреставрировать картину.

В 2010 году Врубель выступал защитником на судебном процессе над бывшим директором музея имени Сахарова Юрием Самодуровым и экс-заведующим отделом новейших течений Третьяковской галереи Андреем Ерофеевым, которых обвиняли в разжигании религиозной вражды за то, что они организовали и провели выставку "Запретное искусство-2006". Судебный процесс был инициирован православным движением "Народный собор".

"Мы снова оказываемся в стране, где государство поддерживает одну позицию и эстетику, а другую называет уголовной, и это страшно", - комментировал тогда Врубель этот судебный процесс.