Удар по "ЧВК Вагнера" в Попасной - украинская операция или пригожинская мистификация?

час назад

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Автор фото, Sergei Sreda/Telegram Подпись к фото, Фото базы "ЧВК Вагнера" в своем телеграм-канале публиковал "военкор" Сергей Среда

Поддерживающие войну против Украины российские блогеры накануне сообщили, что украинские военные нанесли ракетный удар из американской реактивной системы HIMARS по базе "ЧВК Вагнера" в городе Попасная в Луганской области, оккупированной в результате вторжения. И хотя украинская сторона придерживается такой же версии, у экспертов есть сомнения, не было ли это инсценировкой самих "вагнеровцев".

Информация пошла от так называемых военкоров - блогеров, отслеживающих военные действия в Украине и выступающих на стороне России. Если коротко, их версия звучала так: неделю назад фотографии базы опубликовал, а потом удалил блогер Сергей Среда. На фото он сам и четверо мужчин в камуфляжной форме и масках на фоне многоквартирного дома, в углу кадра - табличка: Мироновская улица, 12.

"Приехал на Попасную, заехал в штаб "ЧВК Вагнера". Встретили как родного. Рассказали несколько забавных историй", - писал 8 августа "военкор" Среда. А 14 августа еще один "военкор" Юрий Котенок написал: "Нанесен удар по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной. Источники в Донбассе подтверждают. Вероятно, "Хаймарс". Украинские ресурсы разгоняют гибель Пригожина - не подтверждаем".

СМИ связывали бизнесмена Евгения Пригожина с "ЧВК Вагнера", наемники которой воевали в Сирии и странах Африки, а в этом году принимают участие в боевых действиях в Украине. Пригожин отрицал свою причастность к этой частной военной компании и судился в связи с этим с журналистами. В августе издание "Медиазона" (объявлено в России "иностранным агентом") рассказало, что Пригожин лично агитирует заключенных в колониях заключить контракт и отправиться на войну в Украину. Журналисты публиковали фото бизнесмена, сделанные в Донбассе.

Украинские СМИ накануне также сообщали, что вооруженные силы Украины уничтожили базу "ЧВК Вагнер" благодаря наводке военкора и ставили под сомнения заявление о том, что Пригожин не пострадал. Пророссийские телеграм-канал Reverse side of the medal публиковал фото похожего жилого дома, пострадавшего от обстрела, и предполагаемого раненого с комментарием: "Вытаскиваем пацанов на Попасной".

Утром глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай также заявил, что "ВСУ снова удачно отработали по вражескому штабу", на который дал наводку "один из представителей СМИ России", а именно по базе в Попасной, где точным ударом "разбит штаб "ЧВК Вагнера", "число погибших уточняется". Украинские СМИ публикуют фото больших разрушений на месте нахождения предполагаемого штаба.

Тем не менее, еще накануне основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев предположил, что "вагнеровцы" могли сами подстроить удар, спровоцировав украинских военных. "Вспоминая, как Пригожин любит троллинг, и какие суммы он всегда готов был на это спускать, и какие огромные усилия готов прикладывать, у меня все еще есть некоторые сомнения в том, что реально произошло", - написал эксперт в "Твиттере".

Пророссийские "военкоры" знают о запрете снимать военные объекты и о возможности "прилета", напомнил Левиев: "А тут прям позируют около штаба, да еще и с кем-то похожим на Пригожина" (некоторые СМИ узнали бизнесмена в одном из людей в камуфляже на фото "военкора" Среды).

Левиев выдвинул гипотезу, согласно которой "вагнеровцы", провоцируя использование американской реактивной системы залпового огня HIMARS, хотели нанести по ней ответный удар и заработать награды. "Отлично, Среда, иди сюда, давай попозируем около таблички с адресом, сейчас мы их выманим и ударим в ответ", - описал он предполагаемую логику "ЧВК Вагнера".

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Корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов о том, на что способны в "ЧВК Вагнера":

"Об ударе сообщили телеграм-каналы, связанные с ЧВК, а фотографии их возможного штаба за несколько дней до этого опубликовал корреспондент, работающий на структуры, которые связывали с Пригожиным.

Эти же медиа сразу стали сообщать, что при обстреле мог пострадать и он сам. Сначала они беспокоились о его судьбе, затем опровергали его гибель.

Пригожин уже не первый раз "погибает" - в 2019 году связанные, как считается, с ним издания уже сообщали, что он мог разбиться на вертолете в одной из африканских стран. Вскоре выяснилось, что с бизнесменом все в порядке.

Зачем сейчас Пригожину нужны публикации о том, что украинцы бьют по его штабу из ставших знаменитыми американских РСЗО HIMARS - понятно. На днях силовики арестовали трех сотрудников пригожинской медиагруппы "Патриот", обвинив их в мошенничестве. Выяснилось, что в принадлежащих им самим анонимных каналах активно критиковались министр обороны Сергей Шойгу, спикер Госдумы Вячеслав Володин и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Пресс-служба Пригожина немедленно открестилась от них: "Силовики проявили бдительность и выковырнули заразу".

На этом фоне уже связанные с силовиками телеграм-каналы начали намекать, будто у Пригожина в ближайшее время могут возникнуть проблемы. Фото из Попасной и "удар по штабу" из HIMARS - чем не напоминание кремлевскому начальству о том, как важно ему сохранить такой ресурс, как "ЧВК Вагнер" и Пригожин".