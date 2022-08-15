Второй приговор Аун Сан Су Чжи: еще шесть лет тюрьмы по обвинениям в коррупции

52 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сан Су Чжи уже получила четыре года тюрьмы по предыдущему приговору - таким образом, общий тюремный срок для нее теперь составляет 10 лет

Военный суд Мьянмы вынес второй приговор смещенному в ходе военного переворота в начале прошлого года лидеру страны Аун Сан Су Чжи в серии дел, по которым она может быть в итоге приговорена к пожизненному заключению.

Аун Сан Су Чжи обвинили в нецелевом использовании средств фонда Daw Khin Kyi Foundation, который она создала для развития образования и здравоохранения. По мнению суда, бывший лидер Мьянмы использовала деньги фонда, чтобы построить себе дом, а также арендовала землю, принадлежащую правительству, по сниженной цене.

Ранее Сан Су Чжи уже получила четыре года тюрьмы по предыдущему приговору - таким образом, общий тюремный срок для нее теперь составляет 10 лет.

В общей сложности бывшему оппозиционному политику, знаменитой правозащитнице, лауреату Нобелевской премии мира и недавнему лидеру Мьянмы Аун Сан Су Чжи предъявлено 11 обвинений. Она не признает вину. Ее сторонники считают процесс политически мотивированным.

Аун Сан Су Чжи обвиняют в коррупции, нарушении закона о государственной тайне и других правонарушениях.

Первый приговор

В декабре 2021 года суд Мьянмы приговорил Аун Сан Су Чжи к четырем годам тюрьмы по обвинению в подстрекательстве к расколу в обществе и нарушении ковидных ограничений, введенных в соответствии с законом о стихийных бедствиях.

Суть обвинений из первого приговора Аун Сан Су Чжи состоит в следующем. В одном случае ей вменили нарушение антиковидных ограничений за то, что она помахала группе сторонников во время прошлогодней избирательной кампании (хотя и была при этом в защитной маске).

В другом случае ей инкриминировали подстрекательство к беспорядкам - из-за заявления с призывом противодействовать путчистам. Это заявление было обнародовано партией Сан Су Чжи уже после того, как ее взяли под стражу.

Судебный процесс, который проходит в столице страны Нейпьидо, закрыт для средств массовой информации.

В правительстве Мьянмы Аун Сан Су Чжи занимала пост государственного советника, но была фактическим лидером страны и возглавляла правящую партию "Национальная лига за демократию".

До прихода к власти в 2016 году она была влиятельным оппозиционным политиком и правозащитницей, подвергалась нападениям и репрессиям, около 15 лет провела под домашним арестом.

В 1991 году ей была присуждена Нобелевская премия мира, а годом ранее - премия "За свободу мысли" имени Сахарова.

Военный переворот

1 февраля 2021 года военные совершили переворот, саму Сан Су Чжи, ее ближайшего соратника - президента страны Вин Мьина, а также других членов политического руководства арестовали. Вин Мьин получил четыре года по приговору суда в декабре 2021 года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Военный переворот и арест Аун Сан Су Чжи в 2021 году вызвал массовые протесты в Мьянме

Причиной переворота стало недовольство военных итогами парламентских выборов, в результате которых "Национальная лига за демократию" получила в парламенте 83% мест.

Это были вторые всеобщие выборы в стране со времен окончания военной диктатуры в 2011 году. Тогда же в Мьянме начались демократические реформы.

После переворота и свержения демократически избранного правительства страна была парализована протестами, их подавление привело к человеческим жертвам и усилению нестабильности.