Навального поместили в ШИЗО. Он расстегивал верхнюю пуговицу робы и создал профсоюз

час назад

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Автор фото, The Moscow City Court Подпись к фото, Навальный участвовал в заседании суда в режиме видеосвязи с колонией

Политик Алексей Навальный, отбывающий девятилетний срок в колонии во Владимирской области, сообщил, что его впервые за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Формально - за расстегнутую пуговицу. Сам он считает, что поводом стало основание профсоюза заключенных и работников ФСИН, в котором состоит пока он один.

Формальным основанием, по словам Навального, стало нарушение формы одежды - то, что он, находясь на промзоне, регулярно расстегивал верхнюю пуговицу робы, которая ему мала. "Пока на трое суток, но - радостно добавил и.о. начальника [колонии] - в середине сентября у меня свидание с родственниками, полагающееся мне раз в четыре месяца. Содержащимся в ШИЗО свидания запрещены, поэтому если я "не пересмотрю свое отношение", то изолятор станет моей постоянной резиденцией", - сообщается в соцсетях Навального.

Сам он связывает помещение в изолятор с тем, что недавно он создал профсоюз. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш также назвала ШИЗО местью за создание профсоюза. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пока не комментировала ситуацию.

Профсоюз Навального

О создании профсоюза для граждан, трудоустроенных на предприятиях уголовно-исполнительной системы, то есть для заключенных и сотрудников колоний, Навальный сообщил на прошлой неделе.

Пока Навальный является единственным членом этого профсоюза. Администрация колонии сочла его создание незаконным.

"Вообще за такое в тюрьме легко могут убить. Тупо закроют в ШИЗО и забьют до смерти. Уж больно дерзким выглядит это в глазах тюремной администрации, - говорилось в заявлении политика, опубликованном в его соцсетях. - Но я пока отделываюсь тем, что каждый день специальная комиссия выносит мне выговор. А еще меня официально "предостерегли" от совершения готовящегося мной преступления".

Навальный отправил уведомление о создании профсоюза главе ФСИН и начальнику колонии строгого режима №6 в Мелехово во Владимирской области, где он отбывает девятилетний срок.

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Навальный назвал свой профсоюз "Промзона", у него есть телеграм-канал. В одном из первых сообщений речь шла о том, что политику уже удалось добиться выполнения одного из требований к тюремному начальству - чтобы в швейном цеху заменили табуретки на более удобные стулья.

"По условиям труда рабочее место швеи должно оборудоваться крутящимся креслом с регулируемой спинкой. В реальности все зэки-швеи сидят на табуретках. Моя была высотой 42 см. Это невыносимо, реально мука, и спустя пару лет гарантирует серьезное заболевание спины, - сообщал Навальный. - Без скандалов и шума наш славный профсоюз вступил в конструктивный диалог с работодателем - тюремной системой".

С помощью юристов, утверждал Навальный, он смог доказать, что у заключенных должны быть стулья со спинкой. Сначала это "вызвало недоумение" у администрации колонии, но в конце концов "в цех внесли стулья со спинкой, а проклятые табуретки забрали".

Навальный получил профессию швеи в колонии общего режима в городе Покрове, где он ранее отбывал срок по делу "Ив Роше".

В марте этого года суд приговорил политика к новому девятилетнему сроку - на этот раз в колонии строгого режима. Навальный и его соратники опасались за безопасность оппозиционера в связи с ужесточением режима.

Находясь в СИЗО и колонии общего режима, Навальный получил десяток выговоров. 21 июня он сообщал о первом выговоре, вынесенном в колонии строгого режима № 6 в Мелехово. Он рассказывал тогда, что из-за решения новой колонии его прежние выговоры будут действовать еще год, что позволит администрации объявить его злостным нарушителем или отправить в ШИЗО.

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