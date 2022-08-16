Иран ответил на "окончательное" предложение ЕС о ядерной сделке, США намерены говорить с Боррелем

10 минут назад

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Автор фото, Reuters

Тегеран в понедельник ответил на окончательное предложение Евросоюза относительно реанимации т.н. "ядерной сделки" - соглашения, об иранской ядерной программе, которое позволило бы Ирану избавиться от части санкций. США говорят, что обсудят предложения ЕС с Жозепом Боррелем, и что Иран должен прекратить выдвигать дополнительные требования.

8 августа после 16 месяцев челночной дипломатии и переговоров США с Тегераном через посредников от Евросоюза, ЕС предложил сторонам - прежде всего Ирану - последний вариант компромисса и, как пишет агентство Рейтер, попросил ответить в этот понедельник, 15 августа.

Соединенные Штаты не стали разглашать подробности иранского послания, а представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что США поделятся своими соображениями по поводу вариантов спасения ядерной сделки с Ираном непосредственно и в частном порядке с главой дипломатического ведомства ЕС Жозепом Боррелем.

При этом, как подчеркнул на пресс-конференции Нед Прайс, единственный путь возвращения к ядерной сделке 2015 года - это отказ Ирана от "сторонних требований"

Во вторник ЕС заявил, что "изучает" ответ Ирана на предложенный проект соглашения. Представитель Жозепа Борреля, который координировал переговоры по возвращению Ирана и США к соглашению, заявил, что иранский ответ был получен поздно вечером в понедельник.

"Мы изучаем его и консультируемся с другими участниками СВПД и США о дальнейших действиях", - сказал представитель.

Вашингтон ранее говорил, что готов быстро восстановить действие договора 2015 года, известного как Совместный всеобъемлющий план действий, на основе предложений ЕС, но Тегеран настаивал, что он должен изложить дополнительные соображения по поводу предложений Евросоюза.

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"Наш ответ ЕС будет дан до полуночи. В нем имеются три вопроса, в случае решения которых мы сможем достичь соглашения в ближайшие дни, - сказал в понедельник министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, заранее предупредивший, что ответ его страны не нужно считать окончательным принятием или отклонением предложений ЕС. - Мы пояснили, что следует уважать наши красные линии, мы проявили достаточно гибкости, и мы не хотим заключать сделку, которая через 40 дней, или два, или три месяца не сможет материализоваться. Если Америка покажет, что она тоже может быть гибкой, и реалистичной, то в ближайшие дни мы достигнет соглашения. Если нет - это тоже не конец света."

Впрочем, еще до ответа Ирана, дипломаты говорили о том, что вне зависимости от того, примут ли иранцы и американцы окончательное предложение ЕС, ни одна из стран не захочет полностью отказываться от договора, поскольку его сохранение в том или ином виде служит интересам обеих сторон.

Равно как обе стороны понимают, что ставки слишком высоки, поскольку провал переговоров по ядерной программе Ирана потенциально означает возобновление регионального конфликта. Израиль неоднократно предупреждал, что если Иран не прекратит разработку ядерного оружия и добьется в этом направлении заметного успеха, он оставляет за собой право превентивного удара. Ну а Тегеран, который всегда отрицал, что его ядерные разработки преследуют военные цели, обещает непременно ответить Израилю ударом на удар.

США вышли из договора по иранской ядерной программе в 2018 году, когда бывший тогда у власти президент Трамп счел, что его условия слишком мягки. Тогда же США наложили на Иран новые жесткие санкции, и в качестве ответа Тегеран принялся наращивать обогащение урана, хотя по мнению многих экспертов втайне лимиты по обогащению и так нарушались.

В марте этого года, после 11 месяцев переговоров между американцами и Ираном, которые велись через европейских посредников, администрация Байдена в Вене почти согласилась на реанимацию договора, но тут уже Иран создал непреодолимое препятствие в виде требования к Вашингтону предоставить гарантии того, что никакой будущий президент не выйдет из договора, как это сделал Трамп.

Байден пойти на такой шаг не мог, поскольку такая ядерная сделка носила бы характер политического соглашения, а не юридически обязывающего договора.

8 августа представитель Евросоюза сказал, что ЕС передал Ирану окончательный вариант компромисса и хочет получить ответ в самые ближайшие недели.

Уступки и требования

Ранее, в ходе предварительных переговоров Иран уже согласился на ряд уступок, но вместе с тем выдвинул и новые требования. В ходе переговоров появились сообщения, что Тегеран больше не настаивает на том, чтобы Соединенные Штаты исключили иранский Корпус стражей исламской революции из своего официального списка иностранных террористических организаций, куда он попал в 2019 году, хотя до недавнего времени в Тегеране говорили, что без исключения Корпуса из списка дальнейший прогресс на переговорах невозможен.

Во-вторых, Иран более не требует гарантий того, что будущий президент США не откажется от сделки, как это сделал Трамп в 2018 году, даже если Иран выполнит свои обязательства по ней. Судя по всему, иранцы пришли к выводу, что такое обещание невыполнимо.

Но при этом Иран потребовал от МАГАТЭ прекратить расследование происхождения радиоактивных следов, обнаруженных на трех его объектах.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в понедельник пообещал до полуночи передать ответ на предложения Европы о реанимации ядерной сделке. Содержание ответа министр не раскрыл

Международное агентство выявило следы частиц урана на основе данных, полученных в 2018 году, когда израильские агенты похитили тысячи документов, касающихся иранской ядерной программы.

Согласно этим документам, военная ядерная программа существовала в Иране по крайней мере до 2003 года. В США считают, что с тех пор она не возобновлялась, однако в Израиле с этим не согласны.

Иран называл отказ от расследования одним из ключевых условий сделки - несмотря на то, что МАГАТЭ не участвовало в переговорах, не является официальной стороной в сделке и не будет ее подписывать.

Иран опасается, что МАГАТЭ может использовать продолжающееся расследование в качестве рычага, с помощью которого можно потребовать более широкого доступа к иранским объектам, выходящего далеко за рамки условий нового соглашения.

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