Финляндия решила сократить выдачу туристических виз россиянам в 10 раз

38 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Peter Kovalev/TASS

Власти Финляндии намерены сократить число выдаваемых россиянам туристических виз в 10 раз. О таком решении объявлено на фоне призывов некоторых стран ЕС полностью прекратить выдачу туристических виз гражданам России.

Число выдаваемых россиянам туристических виз будет сокращено в 10 раз с 1 сентября, заявили в МИД Финляндии. В то же время в ведомстве сообщили, что правительство Финляндии предлагает ввести новый тип гуманитарной визы для россиян для облегчения поездок гражданским активистам и журналистам.

Ранее во вторник глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что власти страны собираются ограничить количество принимаемых заявлений на визы от россиян до одной пятой или одной десятой от текущего объема.

Как отмечает финское издание Yle, сейчас Финляндия ежедневно принимает около 1 тыс. заявлений на визы от россиян, а значит теперь их число сократится до 100-200 заявок в день.

По словам Хаависто, приоритет в выдаче виз будет отдаваться гражданам, которые хотят посетить Финляндию по семейным обстоятельствам, в связи с учебой или работой.

Выросший в Петербурге корреспондент Би-би-си Андрей Захаров - о том, что значили финские визы для жителей северо-запада России:

"Про петербуржцев принято шутить, что они говорят "парадная" вместо "подъезда" и "булка" вместо "батона", хотя это уже больше культурологический миф, чем правда: мы говорим и так, и так. А вот выражение "обкатать визу", пожалуй, действительно отличает петербуржца от жителей других городов России. Когда кто-то в разговоре говорит "мне нужно обкатать визу", то подразумевается, что это шенгенская виза Финляндии.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

От Петербурга до ближайшего финского города Иматра - 200 километров, или три часа на машине плюс какое-то время на пограничные формальности. В лучшие времена на выходе со станции метро "Площадь Восстания" в центре города стоял десяток зазывал, которые, как заведенные, повторяли: "Маршрутка в Финляндию, есть свободные места". Проблем с заполняемостью не было: финские власти выдавали визы петербуржцам и жителям других городов Северо-Западного округа в упрощенном порядке. То есть не нужно было бронировать отель, покупать билеты и доказывать, что у тебя есть деньги: анкета, паспорта, страховка - и вперед.

В Финляндию ездили за покупками (почему-то считается, что финский Fairy лучше того, что продается в России), отдохнуть на выходные или отправиться дальше в Европу транзитом: из соседней с Иматрой Лаппеенранты летает главный европейский лоукостер Ryanair. Финны следили, чтобы россияне с их визами не только катались по Европе, но и оставляли деньги в их собственной стране, но делали это мягко. Однажды, когда я получил очередную финскую визу, то в паспорте обнаружил бумажку с текстом на русском языке, смысл которого сводился к следующему: если в дальнейшем я буду редко ездить в Финляндию, то визы мне больше не видать. Визы давали на несколько лет, с неограниченным количеством въездов, и каждый петербуржец из среднего класса имел финский шенген у себя в паспорте.

В 2018 году Финляндия выдала петербуржцам свыше 500 тысяч виз, из них 99,6% были многократными. Однако в 2019 году подход ужесточился: финны, как и остальные страны, стали требовать билеты и брони отелей. Потом был коронавирус, и страна открылась для туристов только этим летом. Петербуржцы по привычке побежали за финским шенгеном, зная хитрое правило про необходимость "обкатать" его. Но теперь это окошко в Европу прикрывают".

"Перевалочные пункты"

После вторжения России в Украину Евросоюз отказался от авиасообщения с российскими городами, однако сухопутные границы остаются открытыми.

По мнению властей Финляндии и других граничащих с Россией стран, россияне стали использовать их аэропорты как "перевалочные пункты" для попадания в другие европейские государства.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, в частности, заявляла, что на российский туризм необходимо наложить ограничения до тех пор, пока не кончится война.

"Неправильно, что пока Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы. Это несправедливо. Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых", - говорила она.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в понедельник написал в "Твиттере", что Латвия и другие страны-единомышленники в регионе работают над поиском политического и юридического решения, которое не позволит гражданам России с визами Европейского союза пересекать прямую границу между ЕС и Россией.

На прошлой неделе власти Эстонии объявили, что с 18 августа прекратят пускать в страну граждан России с эстонской шенгенской визой.

Латвия, Эстония, Литва и Финляндия выступают за общеевропейский запрет на выдачу россиянам шенгенских виз. Это предложение, как ожидается, будет обсуждаться в конце августа в Праге на встрече глав МИД стран Евросоюза.

Однако ряд государств ЕС выступают против таких жестких мер. Канцлер Германии Олаф Шольц, в частности, заявлял, что, по его мнению, Европа должна давать шанс уехать тем, кто выступает против политики Владимира Путина.