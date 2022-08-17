Судья, который шел против системы. Кем был Анатолий Кононов для российского КС

час назад

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Автор фото, Moscow Helsinki Group/vk.com

Умер бывший судья Конституционного суда (КС) первого "ельцинского" призыва и соавтор закона "О реабилитации жертв политических репрессий" Анатолий Кононов. Правозащитники называют его великим судьей и говорят, что обращение к нему "Ваша честь" было всегда уместно. В КС он написал полсотни особых мнений.

Три тура свободных выборов. Фракции "перестроечного" Верховного совета РСФСР выдвигают юристов, их рассматривает парламентский комитет по законодательству. 23 из 60 кандидатов вынесены на голосование 1,3 тысяч делегатов съезда народных депутатов России.

Так были избраны первые 13 судей КС. Среди них - депутат от "Демократической России" Анатолий Кононов. Он пришел в КС из комиссии по помилованию и комитета по правам человека "перестроечного" парламента.

Своим основным достижением Кононов считал закон 1991 года "О реабилитации жертв политических репрессий", который разработал вместе со своими друзьями, покойными диссидентами и правозащитниками Арсением Рогинским и Сергеем Ковалевым. Это единственный российский закон, в преамбуле которого СССР официально признается тоталитарным государством, ответственным за "массовые преследования своего народа".

Тогда депутат Кононов столкнулся с яростной критикой - со стороны части депутатского корпуса и экспертов правоохранительных органов. Это показывает, что даже в 1991 году (казалось бы, время торжества либерализма) он опережал свое время, говорит юрист Григорий Вайпан, который много лет спустя добивается исполнения этого закона в отношении "детей Гулага".

Но в истории КС судья Кононов остался автором рекордного числа особых мнений - в них судьи до 2020 года могли заявлять о несогласии с принятым КС решением. "Для него личность была основным объектом глубочайшего уважения, внимания и защиты со стороны судебной власти", сказала Би-би-си работавшая с ним с первых дней в КС судья в отставке Тамара Морщакова. И добавила, что он никогда не предавал этих идей.

Кононов был "одним из немногих, а возможно, и единственным российским судьей, который, во-первых, ясно видел, в какую сторону ведут уже довольно давно начавшиеся манипуляции правовой системой, во-вторых, активно им противостоял так, как это может делать судья - через особые мнения", считает адвокат Сергей Голубок, который вел много дел заявителей в КС.

Автор фото, TASS/Vadim Zhernov Подпись к фото, Заседание Конституционного суда России, посвященное отмене смертной казни, в 2009 году. Анатолий Кононов - посередине

Автор особых мнений и постановлений КС

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Важной частью истории российской правовой системы были и многочисленные постановления КС, особенно второй половины 90-х годов - в том числе, в сфере уголовного процесса и защиты собственности, по которым Кононов был докладчиком и где ему удалось убедить [в своей позиции] большинство судей, говорит адвокат Голубок.

Без экспертизы Кононова были невозможны реформы 1990-х, подтверждает юрист Екатерина Мишина, работавшая в аппарате КС в 1990-е годы. Она называет этот период золотым веком КС по качеству решений и вниманию к проблемам граждан, а Кононова - звездой КС: "Независимый, последовательный. Я им тихо восхищалась".

КС тогда опережал законодателей в реформах десоветизации. Уголовный кодекс был принят в 1996 году, а Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) - в 2003, говорит Мишина, так что менять уголовный процесс приходилось именно КС.

Для принятия решений КС судье-докладчику приходится добиваться компромисса с большинством судей, но Кононов всегда держался своих принципиальных позиций, говорит Морщакова: "Никогда их не маскировал - без камуфляжа работал". А чтобы не быть причастным к решениям, с которыми не согласен, писал особые мнения.

В сентябре 1993 года Кононов в особом мнении не согласился с КС, признавшим неконституционным указ Бориса Ельцина о роспуске Верховного совета РФ. В 1995 году он считал неоправданным ввод войск в Чечню, в 2004 году отстаивал право граждан оспаривать постановления правительства в Верховном Суде, в 2005 году - не признал легитимность отмены всенародных губернаторских выборов.

Накануне своей отставки в 2009 году Кононов выступил против практики согласования с властями митингов, поддержал позицию журналистки Натальи Морарь, которой ФСБ без объяснения причин запретила въезд в Россию, и не согласился с отклонением жалобы Михаила Ходорковского на статьи Уголовного кодекса, на основании которых ему было предъявлено второе обвинение по делу ЮКОСа.

Во время обжалований решений российских судов по делу ЮКОСа Екатерина Мишина показала цитаты из особых мнений Кононова по тому же делу в КС юристам акционеров ЮКОСа. "Они были потрясены", говорит она.

Руководитель международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев называет Кононова "великим российским судьей". "Он защищал Конституцию от нарушений, а не способствовал этим нарушениям. Это только кажется простым, но особенно сегодня мы видим, насколько тяжело отстаивать права, прямо записанные в Конституции, напоминая властям, что ее нормы имеют прямое действие. Это не идеология, а чистая юриспруденция", - говорит правозащитник. По его словам, клятву подчиняться Конституции, а не "его превосходительству", судья Кононов не нарушил.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Анатолий Кононов ушел в отставку в 2009 году, он был рекордсменом по числу особых мнений

Переломная веха судебной власти

Кононов 18 лет резко критиковал решения КС, и в отставку он ушел досрочно - на семь лет раньше положенного по возрасту срока. Официально считалось, что ушел добровольно. Но это было итогом получившего огласку скандала в КС в 2009 году, который показал, что суд окончательно встроился в вертикаль российской власти.

Конфликт возник из-за интервью судьи Ярославцева - тот заявил испанской газете El Pais, что "в России правят органы безопасности, как в советские времена" и признался, что "чувствует себя на руинах правосудия". Кононов был единственным, кто поддержал коллегу внутри КС и публично - в интервью под заголовком "Независимых судей в России нет". Обоих судей КС впервые в своей истории обвинил в нарушении судейской этики.

В итоге Ярославцев лишился поста в Совете судей РФ, но остался судьей, а Кононову, чьи особые мнения давно вызывали недовольство в КС, "рекомендовали" подать в отставку. Уход из КС был признанием для него cамого безнадежности деятельности этого института, говорит Морщакова.

"Это была переломная веха для защиты прав человека и становления настоящей судебной власти", признает Ярославцев (сам он ушел в отставку весной 2022 года). Он тоже уважал Кононова за принципиальность: "Кому-то [в КС] его позиции нравились, кто-то позволял себе легкое ерничание над его особыми мнениями, но в этих особых мнениях был весь Анатолий - в них была искренность и храбрость. Он всегда шел наперекор другим мнениям, которые кому-то были очень выгодны".

Незадолго до истории с интервью КС переехал из Москвы в Петербург - вопреки нежеланию судей отправляться "в ссылку". Кремлевские чиновники отреставрировали для них бывшее здание Сената, построили для каждого судьи двухэтажный городской коттедж и дачу.

Кононову в новой резиденции суда достался по жребию один из лучших кабинетов - окна с пуленепробиваемыми стеклами выходили на Неву. Эти апартаменты в день открытия КС в Петербурге показали журналистам. На диване и кресле лежали картины, которые судья привез с собой из Москвы. "Даже гвоздь в стену запрещено вбить, чтобы картину повесить", - грустно озирался Кононов и говорил, что чувствует себя как в театре. Уже в отставке он вспоминал в интервью "Медузе" (издание признано в России СМИ-иноагентом) эту дворцовую роскошь как пример привилегий, которыми власть оплетает судей, лишая их независимости.

Ориентир для судов

После отставки Анатолий Кононов не занимал никаких публичных постов, но иногда комментировал в СМИ ситуацию с правовой системой РФ. Мог назвать ходатайство полпреда президента в КС об отводе одного из судей "полной глупостью". Говорил, что объединение Верховного и Высшего арбитражного судов не улучшит судебную систему и практику. По поводу поправок в закон о КС, разрешающий судьям КС после выхода в отставку становиться депутатами и сенаторами Кононов сказал Би-би-си, что это нарушает принцип разделения властей, но закон о КС ранее неоднократно менялся "под конкретное лицо".

Обращение к Кононову "Ваша честь" всегда оставалось уместным, говорит Екатерина Мишина. И вспоминает, что Кононов - единственный из судей КС, с чьим портретом студенты Высшей школы экономики делали "валентинки". "Я напишу тебе любовных писем больше, чем Кононов особых мнений", такая подпись стояла под портретом судьи на одной из открыток, опубликованных 14 февраля 2021 года на странице Клуба публичного права ВШЭ.

"Мы учились по ним, на примере его текстов я увидел, что право может быть интересным и живым, а суд - местом для дискуссий", - говорит Григорий Вайпан. И надеется, что "в прекрасной России будущего" особые мнения Кононова станут ориентиром для судов.