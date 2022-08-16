Эстонские власти демонтировали мемориал с танком Т-34 в Нарве. Обошлось без беспорядков

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мемориал в Нарве оставался единственным сохранившимся в Эстонии танком-памятником

Власти Эстонии начали реализовывать свое решение убрать из общественных мест военные памятники советской эпохи. Из Нарвы в военный музей увезли танк Т-34. Власти преимущественно русскоязычного города собирались сами решить вопрос с памятником, однако не смогли. Правительство страны предприняло меры безопасности, опасаясь возможных протестов и беспорядков - как в 2007 году в Таллине из-за "Бронзового солдата".

Эстонские власти объясняют свои действия тем, что хотят не допустить повышения уровня враждебности в обществе.

Еще 4 августа правительство страны приняло решение убрать все советские памятники из публичного пространства. А накануне, 15 августа, стало известно, что городское собрание Нарвы так и не смогло решить, куда из этого пространства перенести памятник с советским танком Т-34-85. Депутаты собирались обсудить этот вопрос, но вице-спикер Наталия Умарова объявила, что эта тема в понедельник обсуждаться не будет.

А утром во вторник начался демонтаж мемориала с танком и еще шести советских памятников. "Учитывая, как быстро нарастает напряженность и неразбериха вокруг мемориалов в Нарве, мы должны действовать быстро, чтобы обеспечить общественный порядок и внутреннюю безопасность.", - заявила премьер-министр Кайя Каллас.

По ее словам, в правительстве решили убрать военные памятники чуждой власти, чтобы те не могли "собрать в обществе еще больше ненависти" и "разбередить старые раны".

Хотели сами

Нарва - третий по величине город Эстонии, где 97% населения, составляющего около 60 000 человек, говорят по-русски.

Городские власти хотели сами принять решение о демонтаже памятника с Т-34 и его переносе на временное хранение в "безопасное место в Нарве".

В начале прошлой неделе в город приезжала премьер Каллас. Она предупредила, что если органы местного самоуправления сами оперативно не решат вопрос с демонтажом монумента, этим займется правительство.

В итоге утром во вторник полиция и военные оцепили периметр вокруг исторического танка, погрузили его на платформу автотрейлера и со специальным сопровождением вывезли из города.

Его отправили в Эстонский военный музей, который находится на окраине Таллина в бывшей резиденции генерала Йохана Лайдонера и где занимаются изучением войн, затрагивавших Эстонию на протяжении веков.

Перекрыли границу

Нарвский танк грузили на трейлер за четыре часа, подсчитало агентство BNS. В это время был перекрыт популярный погранпереход из Нарвы в российский Ивангород. Об этом утром сообщили сначала желающие пересечь границу, а затем российские таможенники.

Полиция Нарвы еще утром предупреждала о перекрытии движения возле нарвского танка и близлежащих памятников, которое коснется в том числе погранперехода в центре города, который пользуется популярностью у жителей Петербурга и Ленинградской области.

"Мы откроем движение для автомобилей и людей при первой возможности, когда перенос памятников будет безопасно завершен", - обещал глава городского отделения полиции Индрек Пюви. Переход действительно вскоре возобновил работу.

"Все прошло быстро и спокойно"

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Сообщений о протестах в связи с демонтажом памятника из русскоязычной Нарвы не поступало. Однако полиция задержала девять человек, которые пытались призвать других к насильственному противостоянию, сообщает издание Delfi. По его данным, к вечеру к месту, где стоял танк, начали стягиваться люди. Они приходили с цветами и свечками.

По словам префекта Тарво Круупа, ситуация вокруг советских монументов в Нарве и окрестностях спокойная, но полиция сохраняет бдительность, потому что вечер еще только впереди, пишет Postimees.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу превентивно предупредил, что если находящиеся в стране на основании вида на жительство иностранцы будут выступать против демонтажа советских памятников, ВНЖ им могут аннулировать - как представляющим угрозу безопасности и общественному порядку.

"Никаких происшествий не было, и люди, которые охраняли танк, отнеслись к ситуации с пониманием и ушли. Нам не пришлось применять силу", - заявил глава департамента полиции и погранохраны страны Эльмар Вахер.

Полиция попросила людей, которые дежурили у танка, покинуть место, объяснив ситуацию, далее начался демонтаж монумента, пишет Delfi.

Пока танк грузили, специалисты демонтировали и другие советские памятные знаки: мемориальную доску на центральной Петровской площади (из-за этого и была нарушена работа границы), обелиск возле замка и монумент "Три штыка", перечисляет издание.

"Танк прибыл в военный музей, - заявила позже премьер. - Все прошло быстро и спокойно, и, надеюсь, останется так и в дальнейшем".

"Нейтральный надгробный знак"

Неделю назад премьер-министр Эстонии, сообщая о решении предоставить право решать судьбу танка местным властям, говорила об угрозе повторения "бронзовой ночи".

Речь идет о событиях конца апреля 2007 года, когда правительство решило перенести останки советских солдат и монумент "Бронзовый солдат" из центра Таллина на кладбище. Те протесты обернулись беспорядками и массовыми задержаниями, один человек погиб.

Власти Эстонии опасаются, что война России против Украины может вызвать напряженность в стране в целом и, в частности, в Нарве.

Премьер-министр заявляла, что ее правительство не даст России шанс "использовать прошлое для нарушения мира в Эстонии", а министр иностранных дел говорил, что такие памятники были воздвигнуты для прославления российской оккупации.

Премьер Каллас при этом оговаривалась, что братская могила погибших во время Второй мировой войны в Нарве получит "нейтральный надгробный знак" и продолжит оставаться "достойным местом для поминовения погибших".На прошлой неделе Россия выразила возмущение планами властей Эстонии. "Война с историей, причем с общей историей и избавлением от памятников для тех, кто спас Европу от фашизма, - это, конечно, возмутительно и это не красит никакую нацию, в том числе не красит Эстонию", - говорил представитель Кремля Дмитрий Песков.

На прошлой неделе власти Эстонии приняли решение не пускать в страну граждан России с шенгенскими визами, выданными эстонской стороной. Визы при этом не аннулируются. Людям с визами, выданными другими странами, отказывать в пересечении границы не должны.