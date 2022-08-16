38 мигрантов провели месяц на безымянном крохотном острове между Турцией и Грецией

час назад

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Автор фото, Baida Подпись к фото, Группу мигрантов перевезли с островка близ города Лавара на основную территорию Греции

На безымянном островке близ греческого города Лавара обнаружена группа из 38 мигрантов, среди которых беременная женщина на позднем сроке. Островок расположен на реке Марица (Эврос) на границе между Грецией и Турцией. Мигранты, по их словам, провели на острове месяц, пока не были обнаружены в понедельник.

Группа, состоящая из 22 мужчин, девяти женщин и семерых детей была обнаружена полицейскими и перевезена на основную часть Греции. По словам греческого министра по делам иммиграции, все они чувствуют себя на удивление хорошо, а беременная женщина доставлена в больницу для наблюдения.

Мигранты, называющие себя сирийцами, говорят, что находятся на острове с середины июля.

Как утверждают правозащитники, за время нахождения группы на острове умер один ребенок. Сообщается, что пятилетняя девочка умерла, после того как ее ужалил скорпион. Подтверждения этой информации от греческих властей нет.

В течение некоторого времени между Грецией и Турцией происходила полемика относительно того, какая из двух стран должна взять на себя дальнейшее попечение о мигрантах, так как было неясно, на чьей территории они были найдены.

"Футбольный мяч"

Поначалу греческие власти заявили, что, согласно полученным сообщениям, группа была замечена на территории Турции. Но в понедельник вечером полиция Греции сообщила, что мигранты были обнаружены в четырех километрах южнее указанных координат, уже на греческой территории.

Как заявил министр по вопросам иммиграции и убежища Греции Нотис Митаракис, группа нелегальных мигрантов проникла на греческую территорию 14 августа, пряталась в течение дня, а затем люди вышли, тогда-то их и обнаружила греческая полиция.

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Мигранты рассказали, что чувствовали себя как "футбольный мяч между двумя сторонами" - Турцией и Грецией.

"Мы никому не нужны. Никто нас не слышит. Никто не желает нам помогать", - пожаловалась одна из женщин в группе, представившаяся как Байда.

В последние годы активисты часто критикуют Афины за политику по отношению к мигрантам, нелегально прибывающим из Турции. Как утверждают правозащитные организации, тысячи людей, пытавшиеся попасть в Западную Европу через Грецию, вытеснялись с ее территории до того, как успевали попросить убежища.

Некоторые мигранты рассказывали, что их насильно возвращали в турецкие воды.

Это вызывало трения внутри ЕС - один из высокопоставленных чиновников Евросоюза даже заявил в прошлом году, что Греция нарушает основные европейские права. Греческие власти в свою очередь говорят, что западноевропейские страны не оказывают им должного содействия в решении проблемы нелегальной миграции, оставляя их один на один с наплывом просителей убежища, прибывающих из соседней Турции.

По мнению директора греческого отделения Международного комитета спасения Димитры Калогеропулу, инцидент на Марице иллюстрирует жестокость политики выталкивания мигрантов с территории страны.

Греция возлагает ответственность за произошедшее на Турцию.

"Очень важный момент, вытекающий из их заявлений, заключается в том, что они пришли с турецкого берега реки и были вытеснены к островку турецкими властями, - сказал Нотис Митаракис. - Официально турецкие власти задержали этих мигрантов на территории Турции. Но вместо того, чтобы предоставить им право обратиться за международной защитой, как это полагается по международному праву, турецкая жандармерия привезла их на берег реки Эврос и, угрожая насилием, заставила перебраться в Грецию".