Умер режиссер Вольфганг Петерсен. Он снял "Трою", "Подводную лодку" и "Самолет президента"

час назад

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Автор фото, Reuters

В США скончался немецкий кинорежиссер Вольфганг Петерсен. Он родился, вырос и начал карьеру в Германии, но добился значительного успеха в Голливуде: в его фильмах снимались многие кинозвезды первой величины, в том числе Клинт Иствуд, Дастин Хоффман, Джордж Клуни, Харрисон Форд и Брэд Питт.

Первый большой успех пришел к Петерсону, благодаря фильму "Подводная лодка" (Das Boot) 1981 года о сражениях в Атлантике во время Второй мировой войны. Эта лента была номинирована на шесть "Оскаров", в том числе за лучшую режиссуру.

Автор фото, United Archives Подпись к фото, Кадр из фильма "Подводная лодка" (Das Boot)

После этого режиссер начал работать в Голливуде, и в 1984 году снял "Бесконечную историю" (The Neverending Story), а в 1993-м - блокбастер - "На линии огня" (In the Line of Fire) о президентском телохранителе с Клинтом Иствудом в главной роли. Фильм также получил три номинации на премию "Оскар".

Автор фото, Bruce McBroom/Sygma Подпись к фото, Петерсен и Иствуд во время съемок фильма "На линии огня"

Сюжет, связанный с инцидентом с участием президента США, Петерсон снова использовал в триллере 1997 года "Самолет президента" (Air Force One). Главного героя, главу Белого дома, в этой ленте сыграл Харрисон Форд. По сюжету фильма власть в Казахстане захватывает генерал, желающий восстановить Советский Союз, после чего президенту США приходится лично спасать себя и своих сотрудников.

Автор фото, Fotos International Подпись к фото, Петерсон и Форд на съемочной площадке фильма "Самолет президента"

Фильм Петерсона "Эпидемия" (Outbreak) 1995 года о распространении опасного вируса (с Дастином Хоффманом в главной роли) приобрел большую популярность на стриминговых платформах во время пандемии Covid-19 в 2020 году.

В 2000-х годах режиссер снял ленту "Троя" по мотивам древнегреческой истории с Брэдом Питтом и фильм-катастрофу "Идеальный шторм" (The Perfect Storm), основанный на реальных событиях, - в нем главную роль сыграл Джордж Клуни.