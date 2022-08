Умер режиссер Вольфганг Петерсен. Он снял "Трою", "Подводную лодку" и "Самолет президента"

После этого режиссер начал работать в Голливуде, и в 1984 году снял "Бесконечную историю" (The Neverending Story), а в 1993-м - блокбастер - "На линии огня" (In the Line of Fire) о президентском телохранителе с Клинтом Иствудом в главной роли. Фильм также получил три номинации на премию "Оскар".