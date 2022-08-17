Илон Маск пообещал в "Твиттере" купить "Манчестер юнайтед". Но может быть он так шутит

6 минут назад

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Автор фото, Reuters

Владелец компаний Tesla и Space X Илон Маск написал в "Твиттере", что покупает футбольный клуб "Манчестер Юнайтед". Но при этом самый богатый человек в мире не сообщил никаких подробностей, и с учетом его предыдущих экстраординарных заявлений в социальных сетях многие усомнились в том, что он действительно намерен приобрести английскую команду, испытывающую в последнее время большие трудности.

Твит Маска появился поздно вечером во вторник. В нем бизнесмен сначала написал о своих политических взглядах и сообщил, что "поддерживает левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии" (и некоторые журналисты в связи с этим заметили, что игроки на футбольном поле тоже могут играть слева или справа). Затем Маск добавил: "И еще - я покупаю "Манчестер Юнайдет". Не благодарите" (на английском это звучало так: Also I'm buying Manchester United ur welcome").

Высказывание моментально разлетелось по интернету и получило уже более 300 тыс. лайков.

Однако корреспонденты информационных агентств, которые рассказывают об этом твите, напоминают, что в прошлом бизнесмен не раз делал мягко говоря неординарные заявления в "Твиттере", поэтому непонятно, стоит ли относиться к нему всерьез.

Нынешние владельцы "Манчестер Юнайтед" и сам Маск пока не ответили на просьбы журналистов прокомментировать ситуацию.

"Манчестер Юнайтед" - один из самых именитых клубов английской Премьер-лиги - принадлежит семье американских бизнесменов Глейзеров. Сейчас он переживает большие трудности, оставаясь в самом конце турнирной таблицы после проигрыша в двух первых играх нынешнего сезона и посредственного выступления в предыдущем.

За последний год акции клуба на нью-йоркской бирже упали на 24%, сейчас стоимость "Манчестер Юнайтед" оценивается примерно в 2 млрд долларов. Многие фаны "МЮ" настроены резко против нынешних владельцев клуба.

Анализ: новая игрушка Маска?

Джеймс Клейтон, Би-би-си

Илон Маск мог бы легко позволить себе покупку "Манчестер Юнайтед". Сейчас клуб стоит около 2 млрд долларов - для Маска эта цифра укладывается в пределы погрешности оценок его состояния.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, "Манчестер Юнайтед" недавно проиграл клубу "Брентфорд" со счетом 4:0

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Выкрутасы Маска с "Твиттером", который он предложил купить за 44 млрд долларов, многие сочли поступком, совершенным исходя из посыла "один раз живем!"

Но в случае с "Манчестер Юнайтед" речь об этом не идет. Клуб может стать для него новой игрушкой, с которой он может позабавиться при помощи денег, буквально завалившихся за подкладку

Маск обладает астрономическим состоянием: продав небольшую долю акций компании Tesla, он может без проблем позволить себе покупку самых лучших футболистов мира.

Но вопрос в том, действительно ли он говорит об этом серьезно.

Высказывания Маска в "Твиттере" часто лежат на границе между издевательством и откровенностью. Так что никогда нельзя быть уверенным в том, что он не шутит.

В прошлом подобные шутки причиняли ему немало серьезных проблем.

Но когда Маск обещал купить "Твиттер", все выглядело вполне серьезно. А в результате он пытается отказаться от сделки.