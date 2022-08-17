NYT рассказала о неудачной попытке западных стран признать алмазы из России "кровавыми"

26 минут назад

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В мае этого года Госдепартамент США потребовал признания алмазов, добытых в России, "конфликтными", или "кровавыми", пишет издание New York Times. Это предложение обосновано тем, что доходы от продажи таких алмазов помогают финансировать войну в Украине.

Однако "кровавыми" российские алмазы так и не признали, говорится в статье издания (требуется подписка).

Соответствующее письмо Госдепартамента США было направлено в организацию процесса Кимберли, пишет NYT, но единогласной поддержки не получило. К письму, как ранее сообщало агентство Рейтер, присоединились Украина, Евросоюз, Австралия, Великобритания и Канада.

Утвержденную ООН в 2003 году схему сертификации процесса Кимберли ввели из-за гражданских войн в африканских странах, чтобы проверять алмазы, поступающие на мировой рынок. "Кровавыми" назвали "необработанные алмазы, используемые повстанческими движениями или их союзниками для финансирования конфликтов, направленных на расшатывание законно избранных правительств".

Однако такая формулировка не точно описывает Россию, пишет издание, и ее власти категорически против того, чтобы маркировать национальные алмазы как конфликтные драгоценности. Они расценивают эти инициативы западных властей как "политическую демагогию".

"Российская Федерация осуждает попытки Коалиции гражданского общества, действующей при поддержке абсолютного меньшинства некоторых западных участников, политизировать работу Кимберлийского процесса, подменяя и искажая основные принципы. Считаем абсолютно неприемлемым размывать профиль [Кимберлийского процесса]", - прокомментировали в минфине России публикацию NYT.

Напряженность из-за российских алмазов расколола страны-участницы процесса Кимберли, пишет издание. Западные страны были настроены против России, но при этом ее поддержали Китай, Беларусь, Кыргызстан, а также Мали и ЦАР.

Организация, в которой состоит более 80 стран, управляется на основе консенсуса, и все решения должны приниматься единогласно, отмечается в статье NYT.

На июньской встрече организации, которая проходила в Ботсване, дискуссии о вторжении России в Украину и его последствиях прекратились после того, как Россия, Китай и Беларусь наложили на них вето, пишет NYT. По словам некоторых участников, на которые ссылается издание, журналистов попросили покинуть заседания, на которых им обычно можно было присутствовать. Представители США и Великобритании бойкотировали заседания, проводимые российскими представителями.

"Доходы от этого производства [алмазов] идут на пользу тому же государству, которое ведет преднамеренную, неспровоцированную и неоправданную войну", - заявил Владимир Татаринцев, заместитель директора Государственного геммологического центра Украины (ГГЦУ), который является участником процесса Кимберли.

Огранка в Индии - вывод из-под санкций

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Драгоценные камни - одна из основных статей экспорта России (помимо энергетики) в выражении стоимости. В прошлом году на их долю пришлось более 4,5 млрд долларов экспорта. Россия является крупнейшим в мире поставщиком мелких алмазов.

Алмазы из России популярны среди американских ювелиров, уставших от изъянов камней, добытых в африканских карьерах, пишет издание.

Многие ювелиры признают, что из-за лазеек в законах и технических особенностей "этичных" бриллиантов на самом деле не существует - и попытка заблокировать российские алмазы это подтверждает.

США запретили ввоз российских алмазов 11 марта, однако этот запрет применяется только к российским необработанным алмазам. 95% добываемых в мире алмазов проходят огранку в Индии.

После огранки страна их происхождения меняется. Алмазы, добываемые в России, помечают как индийские.

Американский Комитет по надзору в ювелирной отрасли в марте выпустил разъяснение, согласно которому под запрет не попадают алмазы из России, ограненные в других странах.

В день вторжения России в Украину США добавили в санкционный список президента АЛРОСА Сергея Иванова. Эта компания - крупнейший производитель алмазов в России и крупнейшая в мире алмазодобывающая компания. Ее добавили в список минфина США, который фактически запрещает гражданам США вести с компанией дела. Аналогичные действия предприняли Канада, Великобритания, Новая Зеландия.

"АЛРОСА уделяет большое внимание экологическим и социальным вопросам и соответствует самым высоким стандартам корпоративной социальной ответственности", - говорится в ответе компании изданию. На сайте компания рассказывает о своих усилиях по защите воды и почвы, помощи коренным народам и создании парка для защиты северных оленей и других диких животных.

Благодаря доходам от продажи алмазов появились дороги, школы и больницы, сообщило в своем ответе изданию российское министерство финансов. "Жизнеобеспечение миллионного населения Якутии полностью зависит от стабильности добычи алмазов в регионе", - отметили в ведомстве.

Россия сократила экспорт алмазов на ключевые рынки - в Индию и Европу, писал "Коммерсант" в июне. Санкции, наложенные на АЛРОСА, позволяют ей поставлять алмазное сырье в Индию, но возникают проблемы с оплатой.

Расширение санкций против этого сектора не исключено, однако вряд ли к этому присоединится большинство стран, считает Дмитрий Пучкарев, эксперт "БКС Мир инвестиций". "Такие крупные игроки на рынке алмазов, как Индия и Китай с высокой вероятностью продолжат сотрудничать с Россией", - говорит он.

Поставки Россией алмазов, по его словам, будут переориентированы туда, где их готовы покупать - это Индия, Китай, страны Ближнего Востока. "Возможно, что из-за санкций российские алмазы будут торговаться с дисконтом к мировым ценам, но спред вряд ли будет существенным", - считает Пучкарев.

С января по март Россия поставила в Индию 718 тыс. карат против 1,3 млн за аналогичный период прошлого года. В то же время в денежном выражении стоимость импорта в марте выросла на 27%, до $78 млн - то есть уменьшение количества экспортируемых камней компенсируется ростом цен на них.

По итогам 2021 года Россия увеличила экспорт сырых алмазов на 26%, до 48,6 млн карат на 4 млрд долларов. Наибольшее количество алмазов было продано в Бельгию - 28,2 млн карат на 1,7 млрд долларов, ОАЭ (13,2 млн карат на 1,2 млрд долларов), Индию (5 млн карат на 755 млн долларов). Всего добыча в России составила 39,1 млн карат.