Уральцу, смертельно ранившему ребенка на руках у матери, дали полтора года

час назад

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Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Архивное фото

Суд в Челябинской области приговорил к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима жителя города Троицк Рамиза Асфандиярова, который во время ссоры с сожительницей смертельно ранил ножом их двухлетнюю дочь. Врачи не смогли быстро оказать помощь раненому ребенку.

В ночь на 5 февраля этого года пьяный мужчина во время конфликта с сожительницей (ее имя и возраст ни местные, ни федеральные СМИ не называют) начал угрожать ей ножом, когда та держала на руках их двухлетнюю дочь.

По версии следствия, 32-летний Асфандияров приревновал женщину и несколько раз ударил ее, а потом, пригрозив убить, замахнулся ножом в ее сторону, пишет местное издание 74.ru. Удар пришелся по ноге ребенка. Из-за резаной раны подколенной области и рассечения артерии девочка потеряла много крови и скончалась в больнице.

Сначала Асфандиярова обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, и покушение на убийство (сожительницы). Однако суд переквалифицировал обвинение на более мягкое - причинение смерти по неосторожности и угроза убийством или причинением тяжкого вреда.

Тем не менее обвинение просило назначить наказание в 12 лет колонии строгого режима. В областной прокуратуре уже заявили, что будут обжаловать вынесенный приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуальных норм.

"Из-за чего началась ссора, я не знаю, я зашла к ним, когда они уже дрались, - рассказывала 74.ru знакомая семьи, присутствовавшая при ссоре. - Дочка проснулась из-за их криков, мама побежала ее успокаивать, Рамиз в тот момент взял нож. Я постаралась его отобрать, но он вырвал от меня руку, махнул и попал дочке по ноге".

"Мама в этот момент отворачивала ребенка от отца, но ноги были оголены, и он задел ей ножку. Я у него отобрала нож и спрятала, после чего мы заметили у ребенка кровь", - говорила собеседница издания.

По ее словам, только через полчаса после приезда в травмпункт девочке начали зашивать рану: "Пока шили она была бледная, плакала, а потом замолчала. И тогда ее повезли к хирургу в больницу, но не смогли спасти".

Брак не был зарегистрирован, при этом семья была многодетная, отмечает издание. Помимо погибшей двухлетней девочки в ней было еще трое детей семи, пяти и трех лет.

Ранее Асфандияров "неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких преступлений", у него была непогашенная судимость, говорили в областной прокуратуре.