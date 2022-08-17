"Артемида-1" готовится к старту: НАСА начинает серию полетов к Луне

час назад

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Автор фото, Getty Images

Инженеры НАСА начали транспортировку новой ракеты SLS ("Система космических пусков") на стартовую площадку космического центра Кеннеди во Флориде.

Ракета высотой почти 100 метров отправилась к месту старта на огромном транспортере во вторник вечером, но с крейсерской скоростью чуть более 1 км/ч путь в 6,7 км займет 8-10 часов, отправку и так уже немного задержала плохая погода.

Канал НАСА на YouTube ведет прямую трансляцию транспортировки ракеты на одном из двух огромных, весом около 3 тысяч тонн, тягачей. Они работают в Космическом центре Кеннеди более полувека, и доставляли к месту старта еще "шаттлы" и ракеты "Сатутрн".

Как только SLS прибудет на стартовую площадку, у инженеров будет чуть больше полутора недель, чтобы подготовить ракету к полету, назначенному на 29 августа.

Если технические проблемы или ненастная погода не позволят ракете взлететь с Земли в этот день, следующая попытка может быть предпринята 2 или 6 сентября.

В марте и июне ракетная установка уже приезжала на стартовую площадку для генеральной репетиции старта, имитировавшего каждый этап запуска, но без отрыва от земли.

Автор фото, Getty Images

"Артемида"

В декабре будет отмечаться полувековая годовщина полета "Аполлона-17", высадки человека на Луну. НАСА вновь возвращается к исследованию Луны, начав новую лунную программу "Артемида" (Artemis).

Возвращение на Луну рассматривается как способ подготовки астронавтов к полету на Марс в 2030-х годах.

"Всем, кто смотрит на Луну и мечтает о том дне, когда человечество вернется на лунную поверхность - ребята, мы здесь! Мы возвращаемся. И это путешествие, наше путешествие начинается с "Артемиды-1", - говорится в сообщении администратора НАСА Билла Нельсона.

"Первый запуск "Артемиды- 2" с экипажем состоится через два года в 2024 году. Мы надеемся, что первая посадка "Артемиды-3" состоится в 2025 году", - сказал он Би-би-си.

"Орион"

"Артемида-1" - первое из серии запланированных путешествий, названных в честь греческой богини-близнеца Аполлона. Ракета несет обитаемую капсулу "Орион", хотя в этот раз вместо астронавтов в ней полетят специальные манекены.

При общей ширине в 5 метров "Орион" на метр шире, чем обитаемые модули предыдущих кораблей.

В кресле командира "Ориона" будет сидеть манекен в новом костюме Orion Crew Survival System ("Система жизнеобеспечения экипажа "Ориона"), разработанном для астронавтов с учетом условий при запуске и входе в атмосферу. Костюм имеет два датчика радиации.

В двух других креслах разместятся манекен-торсы, изготовленные из материалов, имитирующих мягкие ткани, органы и кости женщины. На них установлено более 5600 датчиков и 34 детектора радиации для измерения уровня радиационного облучения во время космического полета.

После запуска космический корабль выйдет на дальнюю орбиту вокруг Луны, преодолев за 42 дня 2,1 млн километров, прежде чем 10 октября приземлится в Тихом океане у побережья Сан-Диего.

По расчетам НАСА, "Орион" пролетит дальше от Земли, чем любой предыдущий космический корабль с людьми на борту, и удалится на 64 тыс. километров от обратной стороной Луны.

В этом ему поможет новая двигательная установка, которую разработали в Европейском космическом агентстве.

"Более десятка европейских стран работали над этим вкладом Европейского космического агентства. Это чрезвычайно важный момент для нас, - говорит Сиан Кливер из аэрокосмической компании Airbus. - Европейский модуль - это не просто полезная нагрузка, это не просто часть оборудования, это действительно критически важный элемент, потому что "Орион" не сможет добраться до Луны без нас".

Дорогое удовольствие

Пока НАСА разрабатывает SLS, американский предприниматель Илон Маск в своем научно-исследовательском центре в Техасе готовит еще более крупную ракету.

Она называется "Старшип" и должна сыграть роль в будущих миссиях "Артемиды", состыковавшись с "Орионом", чтобы доставить астронавтов на поверхность Луны.

Как и SLS, "Старшип" еще не совершил первого полета. В отличие от ракеты НАСА, "Старшип" спроектирован для многоразового использования, и поэтому он должен быть значительно дешевле в эксплуатации.

Недавняя оценка Управления генерального инспектора, которое контролирует программы НАСА, показало, что первые четыре миссии SLS будут стоить более 4 млрд долларов каждая.

Агентство заявило, что изменения, внесенные в порядок заключения контрактов с поставщиками, значительно снизят будущие производственные затраты.

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