ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают запрет усыновления детей иностранцами. Детям так лучше?

час назад

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Автор фото, Mikhail Japaridze/TASS

Больше половины россиян считают, что нельзя разрешать иностранцам усыновлять российских детей, даже если при этом им придется воспитываться в детских домах, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С утверждением, что сироты должны оставаться в России, согласны 60% опрошенных государственной соцслужбой. Противоположной точки зрения придерживаются 32% участников опроса.

Среди аргументов, которые выделяют противники запрета, - "семья лучше, чем детдом", "плохие условия в детдомах", "у нас мало усыновляют" (30% респондентов), "детей нельзя вмешивать в политику" (9%), "шанс на лучшую жизнь" и "не должно быть недружественных стран" (по 8%).

За усыновление иностранными гражданами преимущественно выступает молодежь (18-24 лет) - 76%. Россияне старше 45 лет в основном против такой практики (67-81%), а в группе 25-44 лет мнения разделяются примерно поровну, отмечают авторы исследования.

Еще два критерия дифференциации - уровень урбанизированности и уровень образования. Жители Москвы и Петербурга чаще поддерживают международное усыновление (53% против 16% среди жителей села). В два раза чаще "за" выступают и россияне с высшим образованием (40% против 21% в группе с неполным средним образованием).

ВЦИОМ - российская государственная социологическая служба, что может влиять на непредвзятость и качество задаемых респондентам вопросов. Однако в данном случае можно предположить, что эти цифры близки к реальности.

Например, из того же опроса видно, что за почти 10 лет, прошедшие с момента принятия так называемого закона Димы Яковлева, запрещающего усыновление российских детей-сирот гражданами США и тех стран, где легализованы однополые браки, отношение россиян к нему практически не изменилось.

В 2014 году его принятие одобряли 64% респондентов, в октябре 2015 года - 76%, в 2017 - 70%. Сейчас, по данным ВЦИОМ, его поддерживают 67% россиян.

"Закон Димы Яковлева" - теперь для всех "недружественных"

Принятые в 2012 году поправки к законопроекту, который выглядел российским ответом на американский "список Магнитского", с подачи российской пропаганды начали называть "законом Димы Яковлева" (по имени ребенка, погибшего якобы по вине американских приемных родителей).

Оппозиционер Алексей Навальный предложил тогда присвоить закону название "закон подлецов", обвинив власти в том, что они ставят пропагандистские интересы выше интересов сирот, которые могли бы обрести новый дом (и получить лечение) за океаном. Тогда же хештег #законПодлецов быстро набрал популярность в "Твиттере".

В начале августа 2022 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, фактически расширяющий "закон Димы Яковлева". В нем предлагается запретить усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот гражданам из "недружественных" стран.

При этом за годы действия "закона Димы Яковлева" международное усыновление российских детей и так сократилось в 10 раз. В 2021 году доля иностранных усыновлений российских детей составила 3% от общего числа.

Специальный корреспондент Русской службы Би-би-си Анастасия Лотарева: "Сиротам все равно, какое гражданство у их возможной семьи"

За прошедшие с принятия "закона подлецов" почти 10 лет многое изменилось.

В последнем списке на усыновление американцами тогда, в 2012 году, было 256 детей. Кого-то из них взяли под опеку в России, кто-то так и остался в детском доме, а потом поехал в психоневрологический интернат - место, откуда бывшие детдомовцы почти никогда не возвращаются в нормальный мир.

Автор фото, ITAR-TASS/Anton Novoderezhkin Подпись к фото, Пикет к годовщине принятия "закона Димы Яковлева" в 2013 году

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В декабре 2012 года американка Катрин Моррис познакомилась с маленькой Лерой в Петергофе. Девочку с синдромом Дауна кровные родители оставили в роддоме, очередь из российских усыновителей за ней не стояла.

Все документы на усыновление были собраны, а суд должен был состояться в январе 2013 года - "закон Димы Яковлева" вступил в силу первого числа и навсегда закрыл возможность для Леры уехать в город Сан-Диего.

Катрин и ее семья стояли в пикетах, обращались к российским и американским властям, судились с РФ в Европейском суде (выиграли, но получили только денежную компенсацию). С Лерой они постоянно общались - Катрин говорит, что не могла себе представить, чтобы девочка подумала, что ее предали и забыли.

Каждый год семья Моррис передавала на день рождения Лере праздничное платье. Персонал детского дома рассказывал, что несостоявшаяся мама никогда не ошибалась с размером.

24 февраля Россия начала войну против Украины, что, помимо множества глобальных последствий, означало: российские дети никогда больше не будут усыновлены иностранцами.

Соответствующий законопроект предложили чуть позже и пока не приняли - но практика подказывает, что примут его обязательно. Дети - ценный ресурс для Российской Федерации: например, Владимир Путин подписал указ о том, чтобы давать гражданство детям-сиротам с оккупированных украинских территорий.

24 февраля девочку Леру забрали в российскую семью. Приемных родителей с правильным гражданством ей нашла сама Катрин Моррис.