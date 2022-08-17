Ученые решили восстановить исчезнувший вид тасманского тигра. Деньги на это дали биткоиновые миллиардеры

47 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Снимок тасманийского тигра в зоопарке Хобарт, Австралия

Команда исследователей из Австралии и США приступила к осуществлению дорогостоящего проекта по возрождению из небытия популяции тасманийского тигра.

Последний представитель этого хищного вида, который называют также сумчатым волком или тилацином. умер в 30-х годах прошлого века.

Вернуть его к жизни намереваются Университет Мельбурна и американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences, основанная Джорджем Черчем - профессором Гарвардского университета и одним из создателей проекта по расшифровке человеческого генома.

По предварительным оценкам, проект по восстановлению тилацина обойдется в 75 миллионов долларов.

Для его финансирования привлекли венчурных капиталистов Кремниевой долины - братьев Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов (известных в частности тем, что в 2017 году стали первыми в мире биткоиновыми миллиардерами), а также актера Криса Хемсворта, сыгравшего Тора в картине компании Marvel.

Colossal Biosсientists была основана в 2021 году и попала в заголовки новостей со своими планами вернуть к жизни шерстистого мамонта - технологический подвиг, невиданный доселе.

Схожую технологию собираются использовать и с тилацином.

Ученые, участвующие в проекте, уверены, что животное можно восстановить при помощи стволовых клеток и редактирования генома: взять клетки у живых сумчатых видов с похожей ДНК, а затем отредактировать их, чтобы воссоздать вымерший вид - или нечто максимально близкое к нему.

Исследователи намереваются выпустить в дикую природу первую восстановленную особь примерно через десять лет.

Процесс потребует ряда научных прорывов и, если удастся, станет первым случаем реанимации вымершего биологического вида.

Однако другие эксперты смотрят на подобную перспективу со скепсисом, полагая, что вымирание видов - необратимый процесс, и идеи о том, чтобы развернуть его вспять - не более чем научная фантастика.

Тигр-волк

С точки зрения доцента Австралийского центра древней ДНК Джереми Остина, проект "возвращения из мертвых" связан, скорее, с желанием привлечь внимание СМИ к ученым, нежели собственно с наукой.

Тилацин получил прозвище "тасманийский тигр" за характерные полоски на спине, хотя на самом деле с тиграми этот австралийский зверь имеет мало общего - это сумчатое млекопитающее, которое донашивает своих детенышей в особом "кармане" на животе.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Австралийский охотник с только что убитым тилацином. Тасмания, Aвстралия, 1925

Некогда процветавшая популяция тилацинов сократилась десятки тысяч лет назад, когда в Австралии появились первые люди. Потом сократилась еще раз - когда на континенте появилась дикая собака динго (по одной из версий, динго прибыли в Австралию с первыми азиатскими переселенцами около 4000 лет назад). Динго - хищники, и охотились в том числе на крупных млекопитающих.

В итоге ареал обитания тилацинов сжался до острова Тасмания, и около столетия назад они были полностью истреблены. Дикие популяции крупных плотоядных сумчатых были уничтожены фермерами и местными властями, которые в XIX веке выдавали премию за отстрел животных, ошибочно полагая, что те грызут их овец.

Последний пойманный тасманийский тигр умер в зоопарке Хобарта в 1936 году.

Не если, а когда

Отдельные разрозненные и неподтвержденные свидетельства людей, якобы видевших похожее на собаку существо, бродившее по пустыне Тасмании, добавили мистики в образ тилацина и породили надежду, что вид каким-то образом все же сохранился.

"Это похоже на наше лохнесское чудовище", - смеется Эндрю Паск, профессор и биолог-эволюционист из Университета Мельбурна, руководитель лаборатории комплексного генетического восстановления тилацина, которая и воссоздала генетический код животного.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фото сумчатого волка, Тасмания, Австралия.

Идея вернуть к жизни тасманийского тигра бродит в ученых головах уже больше 20 лет. В 1999 году Музей Австралии в Сиднее предпринял попытку клонировать зверя. С тех пор было еще несколько попыток извлечь или воссоздать части ДНК из существующих образцов.

"Вопрос не в том, может ли это произойти, а в том, когда это произойдет", - утверждает Эндрю Паск.

Соучредитель техасской Colossal Biosciences Бен Ламм, в свою очередь, считает, что воссоздать тасманийского тигра, возможно, будет легче, чем мамонта из-за более высокого качества доступных генетических образцов и легкости, с которой может вынашиваться эмбрион - изначально размером с рисовое зерно.

"Вполне возможно, что тилацин появится на свет раньше мамонта", - говорит Ламм.

"Некоторые считают нас фирмой-мастодонтом, но на самом деле мы - компания по возрождению видов, и наша цель - вернуть к жизни виды животных, которые могут позитивно влиять на различные экосистемы. Тасманийский тигр - совершенно точно одно из таких животных", - заключает он.

С ним соглашается Эндрю Паск: "Трагично, когда такие уникальные, действительно важные виды не были оценены по достоинству и истреблены с ужасающими последствиями для экосистемы Тасмании".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Наскальный рисунок австралийских аборигенов, изображающий мужчин, курящих трубки (предположительно это ранние голландские исследователи), и тасманского тигра

По его словам, тилацин - из типа так называемых сверххищников - помогал контролировать популяции животных, например, охотился на пришлых чужеродных более мелких хищников и помогал выбраковывать больных и слабых животных из популяций, что позволяло контролировать инфекции.

Удаление видов из окружающей среды, считает Паск, может также привести к изменениям в растительности и даже в окружающей среде в целом, например, в направлении рек.

Зверь из морозильника

Процесс редактирования генов, впрочем, в случае с тилацином будет сложнее, чем с мамонтом, поскольку у первого сложнее генеалогическое древо - на вид как собака, но при этом животное сумчатое.

Его ближайшим родственником является маленькое, похожее на мышь существо под названием толстохвостый даннарт. Но вполне возможно, что в качестве "суррогатной матери" он не подойдет.

По мнению Паска, работа над восстановлением тилацина поможет спасти другие виды животных, находящиеся под угрозой исчезновения, или страдающие от природных катаклизмов - лесных пожаров и климатических изменений в эпоху, когда даже коала внесена в группу риска.

"У нас есть биобанки, но нет технологий по восстановлению видов из этих банков. Нынешний проект может эту технологию дать. Мы могли бы воссоздать сотню коал или тигровых куоллов [хищных сумчатых] в лаборатории", - уверен Паск.

Профессор экологии из Университета Дикина в Мельбурне Юан Ричи считает потенциально успешное воссоздание тилацина огромным научным достижением. При этом, отмечает он, неплохо бы позаботиться о тех, кто еще не вымер, и сохранять всеми силами существующие популяции.

"Если мы не можем этого делать, стоит спросить себя, почему мы так делаем, - завил Ричи изданию Sydney Morning Herald. - Это становится немного похоже на "Парк Юрского периода". Гораздо дешевле и эффективнее поддерживать жизнь животных, чем воскрешать популяцию из морозильной камеры".

Потенциальное восстанволение тилацинов на острове Тасмания, впрочем, поддерживают далеко не все.