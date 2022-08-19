Полтора года колонии за лайк, уголовное дело за надпись "Слава Украине": главные суды в Беларуси за неделю

20 минут назад

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Автор фото, Spring96.org Подпись к фото, Александр Курганский

Житель Гродно получил полтора года колонии за лайк под комментарием по "делу Зельцера"; в Гомеле и Бресте вынесли очередные приговоры за фотографии военной техники и антивоенные надписи; власти продолжают задерживать родственников бойцов Полка имени Кастуся Калиновского, воюющего в Украине. Русская служба Би-би-си рассказывает о главном в Беларуси за неделю.

1,5 года за лайк

12 августа Гродненский суд приговорил бывшего командира МЧС Александра Курганского к полутора годам колонии за лайк, поставленный под комментарием по "делу Зельцера".

Речь идет о перестрелке между айтишником Андреем Зельцером и сотрудником КГБ Дмитрием Федосюком в конце сентября прошлого года, в результате которой они оба погибли, а власти начали стремительно задерживать всех, кто отрицательно отзывался о силовике в соцсетях.

Как и многих других, Александра Курганского задержали по этому делу 30 сентября 2021 года. Позже в интернете появилось покаянное видео, в котором Курганский извинился за лайк под комментарием о смерти сотрудника КГБ, пишет правозащитный центр "Весна".

Гособвинитель запрашивал для Александра Курганского четыре года лишения свободы. Правозащитники признали Курганского политзаключенным.

Александр Курганский был признан виновным по статье об оскорблении представителя власти и разжигании социальной вражды и приговорен к полутора годам колонии.

28 июня этого года КГБ внес Курганского в список лиц, "причастных к террористической деятельности".

Всего за комментарии в соцсетях по "делу Зельцера" было задержано более сотни человек, многие из них были приговорены к нескольким годам лишения свободы. Супругу Зельцера Марию Успенскую обвиняют в соучастии в убийстве Дмитрия Федосюка, она ожидает суда.

Новые приговоры за фотографии военной техники и антивоенные надписи

В Беларуси продолжают выносить приговоры за фотографии боевой военной техники и антивоенные выступления.

16 августа жительницу Мозыря Анну Пышник приговорили к трем годам колонии за передачу видеозаписи перемещения вертолетов в один из телеграм-каналов (признанный властями экстремистским), сообщает "Весна".

Пышник задержали 22 марта и обвинили в "содействии экстремистской деятельности". По этой статье ей грозило до шести лет лишения свободы.

У Анны Пышник есть несовершеннолетняя дочь.

На этой неделе был вынесен по меньшей мере еще один судебный вердикт, связанный с войной в Украине. Суд в Бресте приговорил политзаключенную Ирину Прыгову к полутора годам колонии за развешанные по городу БЧБ-ленточки и антивоенные надписи.

Автор фото, Spring96.org Подпись к фото, Ирина Прыгова получила полтора года за антивоенные надписи и БЧБ-ленточки

"Путин убийца, Лукаш пособник", "Нет войне" и "Слава Украине" - согласно обвинению, которое цитирует правозащитный центр "Весна", надписи такого содержания были сделаны обвиняемой мелом на стенах города (по одной из них с осужденной взыскали шесть рублей - три доллара США - за порчу имущества. "Надпись удалось смыть, на стене остались царапины", говорится в материалах дела).

Ирина Прыгова вначале подтвердила, что надписи сделала она, однако потом отказалась от своих показаний, сказав, что на нее оказывалось давление.

Суд признал Прыгову виновной в хулиганстве, оскорблении президента и порче имущества.

Задержания родных "калиновцев"

Правозащитный центр "Весна" пишет о задержании жителя Бобруйска Сергея Франчука - двоюродного брата заместителя командира Полка имени Кастуся Калиновского (добровольческого отряда, воюющего на стороне Украины) Вадима Кабанчука.

Автор фото, Courtesy photo Подпись к фото, Бойцы полка им. Кастуся Калиновского

На покаянном видео он "признается", что участвовал в акциях протеста после выборов и писал негативные комментарии о сотрудниках милиции, сообщает "Весна".

По информации правозащитников, ранее были задержаны родные погибшего бойца полка Василия Парфенкова.

В пресс-службе полка Калиновского Би-би-си подтвердили, что на родных и близких бойцов оказывается систематическое давление.